L’éditeur Time, âgé de 99 ans, dirige les médias hérités vers l’avenir de la NFT

Couvertures du magazine Time Éric Baradat | AFP | Getty Images

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont peut-être devenus l’élément le plus controversé de la conversation cryptographique, évoquant à la fois des critiques passionnées et des éloges alors que Web3 devient une partie plus importante de la culture populaire. Capable d’exclure le bruit des deux côtés de l’argument est un chiffre peu probable : Keith Grossman, président de Time, qui a passé l’année dernière à construire l’activité NFT de la marque de médias de 99 ans, TIMEPiecesà partir du sol. Les NFT sont des actifs numériques uniques, comme les œuvres d’art et les cartes à collectionner sportives, qui sont vérifiés et stockés à l’aide de la technologie blockchain, mais les critiques les considèrent comme surestimés et potentiellement nocifs pour l’environnement compte tenu de la nature énergivore des crypto-monnaies. De nombreux NFT sont construits sur le réseau derrière Ethereum, le deuxième jeton le plus important. L’essor d’Internet signifiait que n’importe qui pouvait visionner gratuitement des images, des vidéos et des chansons en ligne. Les gens achètent des NFT en pensant qu’ils pourront prouver la propriété d’un objet virtuel grâce à la blockchain. “Tout ce que c’est, c’est un jeton qui vous permet de vérifier la propriété sur la blockchain. Sa valeur secondaire est de permettre au propriétaire de contrôler ses informations personnelles”, a déclaré Grossman à CNBC dans une récente interview.

20 000 TIME Pieces, 10 millions de dollars

Les détenteurs de jetons TIMEPieces peuvent connecter leurs portefeuilles numériques au site Web de TIME, ce qui leur donne un accès illimité au contenu TIME, ainsi que des invitations exclusives à des événements virtuels et en personne. Certains des jetons les plus populaires de la collection TIMEPieces incluent la photographie et d’autres formes d’art numérique de 89 artistes Web3 émergents, dont Farokh Sarmad, Joanne Hollings et Julie Pacino, fille de l’acteur Al Pacino, entre autres. Il a également attiré de nombreux collectionneurs de célébrités bien connus, d’Anthony Hopkins à Eva Longoria et Miguel. En plus de vendre aux enchères des rendus originaux de leurs couvertures les plus célèbres, TIME ajoute son cadre rouge emblématique à chaque NFT créé par ces artistes émergents – un groupe organisé par le directeur créatif du géant des médias, DW Pine. Grossman le décrit comme mettant en lumière la “prochaine génération d’artistes”, alors que la marque se prépare à célébrer un siècle de publication de l’art de couverture lié à l’actualité pour lequel elle est connue aujourd’hui. Depuis septembre, TIME a créé, ou “abandonné” comme on l’appelle dans l’espace, plus de 20 000 NFT TIMEPieces qui appartiennent à environ 12 000 portefeuilles numériques, dont environ la moitié sont connectés à Time.com, selon Grossman – cela se traduit par 10 millions de dollars de bénéfices pour TIME, ainsi que 600 000 $ générés pour divers organismes de bienfaisance. TIME s’est récemment associé à la plate-forme de jeu basée sur Ethereum, The Sandbox, pour créer un espace virtuel dans le métaverse baptisé TIME Square, qui servira de lieu central à la marque pour héberger des événements artistiques et commerciaux virtuels. Avec sa capitalisation boursière de 1,5 milliard de dollars, selon CoinGecko, The Sandbox fait partie des plus grands projets de métaverse, en grande partie en raison de son adoption précoce de la technologie blockchain. En novembre, un terrain virtuel dans The Sandbox a établi le record de la vente de terrains numériques la plus élevée lorsque le développeur du métaverse Republic Realm a payé 4,3 millions de dollars pour acheter un colis numérique à Atari. Les investisseurs ont rapidement affirmé que la valeur à long terme des actifs numériques proviendrait de leur utilité. C’est un message qui a été difficile à digérer pour les investisseurs institutionnels, car des œuvres d’art de collection, telles que l’éminent Bored Ape Yacht Club, ont occupé le devant de la scène au début des NFT et, aux côtés de Crypto Punks tout aussi en vogue, ont récemment vu les prix chuter précipitamment. “Alors que cette nouvelle technologie s’adaptait, un camp a émergé autour de la notion de construction d’une communauté qui avait un ensemble de valeurs et de principes”, a déclaré Grossman. “Et une autre a émergé autour de ce que j’appellerais des” communautés basées sur la cupidité “.”

Dépasser les communautés basées sur la cupidité

Vitalik Buterin, qui a co-créé ethereum en 2013, a récemment déclaré dans une interview avec TIME qu’il s’inquiète des tendances qu’il a observées dans l’espace, déclarant à la publication que “la crypto elle-même a beaucoup de potentiel dystopique si elle est mal implémentée”. “Le danger est que vous avez ces singes de 3 millions de dollars et que cela devient un autre type de jeu”, a déclaré Buterin. S’exprimant lors d’une récente Conférence TechCrunch, Bill Gates a décrit le phénomène crypto et NFT comme quelque chose qui est “100% basé sur une théorie plus idiote”, se référant à l’idée que le prix des actifs surévalués augmentera lorsqu’il y aura suffisamment d’investisseurs prêts à payer plus pour eux. Le co-fondateur milliardaire de Microsoft a plaisanté en disant que “des images numériques coûteuses de singes” “amélioreraient énormément le monde”. Selon CoinGecko. Les crypto-monnaies ont vu 2 000 milliards de dollars de valeur effacés. Il estime que le secteur du métaverse vaut actuellement plus de 6 milliards de dollars. Ajoutant à des préoccupations plus larges en matière de crypto, Celsius, une plate-forme de prêt de crypto qui promettait des rendements élevés aux utilisateurs qui déposaient leur crypto-monnaie, a récemment déposé une demande de protection contre la faillite du chapitre 11. Pendant ce temps, OpenSea – le plus grand marché NFT au monde et le site des listes de jetons TIMEPieces – a annoncé jeudi qu’il réduisait ses effectifs de 20%.

Keith Grossman, président du Time TIMEPieces Artiste Jeremy Cowart

“Oubliez Bored Apes une seconde”, a déclaré Grossman à CNBC. “Lorsque vous sortez de l’espace de collection et que vous vous concentrez sur la communauté [of creators and artists] … les jetons vous permettent non seulement de vérifier la propriété, mais ils leur permettent également d’apposer une redevance sur les ventes futures.” “Ce que vous voyez en ce moment, alors que les marchés sont en quelque sorte instables et se corrigent, c’est que les communautés basées sur la cupidité sans liquidité dans le système ne répondent pas vraiment aux attentes des membres de ces communautés”, a déclaré Grossman. .

Transformer les locataires en ligne en propriétaires de marque

La dernière décennie de technologie a vu la valeur créée dans le monde du Web2 revenir aux géants de la technologie plutôt qu’aux créateurs, a déclaré Avery Akkineni, président de la société de conseil NFT Vayner3. La blockchain permet d’avoir une méthode de paiement, d’incitations et de récompenses plus décentralisée, ce qui, a-t-elle déclaré, “je pense que nous verrons jouer dans les médias”. “Pour les entreprises, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour lancer un produit gratuit ou à très faible coût, qui permet à votre communauté de participer sans une barrière très élevée au prix d’entrée”, a déclaré Akkineni dans une interview en mai de VeeCon de Gary Vaynerchuk à Minneapolis.

Depuis septembre 2021, Time a créé plus de 20 000 NFT TIMEPieces, générant un bénéfice de 10 millions de dollars et 600 000 dollars pour des œuvres caritatives. Keith Grossman

Mathew Sweezey, directeur de la stratégie de marché chez Salesforce – le co-fondateur et co-PDG de Salesforce, Marc Benioff, propriétaire de Time – a déclaré dans un article de blog que 2022 serait l’année “les marques pionnières rechercheront l’utilité via les NFT”, et il a fait référence à Time’s projet comme un “grand exemple”. De grandes marques de tous les secteurs, dont Coca-Cola, McDonald’s, Nike, Gucci et la Ligue nationale de football, ont intégré les NFT dans leurs initiatives marketing. De nombreux analystes affirment que le passage de TIME dans le métaverse annonce de bonnes opportunités à venir. “Plus nous pourrons faire passer les marques grand public au Web3, plus vite nous pourrons atteindre une adoption massive”, a déclaré Kieran Warwick, co-fondateur du jeu métaverse Illuvium. Le défiant. “Le partenariat avec The Sandbox est une énorme nouvelle pour quiconque dans l’espace.” “Les entreprises de médias, pendant des années, ont regardé les consommateurs et ont dit” vous êtes un locataire sur ma plateforme et je vous donnerai accès à la représentation de votre identité sur Facebook ou Twitter ou Instagram ou similaire, et en retour, je suis va extraire vos données », a déclaré Grossman. “Ce qu’un NFT fait réellement dans les coulisses, c’est qu’il permet aux consommateurs de posséder un actif, de sorte que vous passez d’un statut de locataire en ligne à un propriétaire en ligne … et ne dites pas réellement qui ils sont d’un aspect personnellement identifiable.” Ce n’est pas seulement le temps dans l’industrie des médias hérités. L’Associated Press et le New York Times ont également lancé leurs propres collections NFT au cours de la dernière année. Mais la stratégie de Grossman est étayée par la thèse selon laquelle l’identité en ligne est tout aussi importante que l’identité physique. “En septembre 2020, j’ai commencé à être vraiment fasciné par l’espace crypto d’un point de vue personnel, parce que j’entendais tout le monde dire qu’il n’y aurait pas d’inflation, et pourtant, tout le monde injectait de l’argent dans le système pour essayer d’éviter Covid, ” a déclaré Grosman. “Cette équation n’avait pas de sens pour moi.” Covid a joué un grand rôle dans le boom du NFT. L’année dernière, la valeur totale des transactions NFT a quadruplé pour atteindre 250 millions de dollars, selon une étude de la société de recherche L’Atelier, affiliée à NonFungible et à BNP Paribas, alimentée par un boom de nombreux marchés d’actifs pendant la pandémie en raison des restrictions de séjour à domicile. chez les gens qui passent beaucoup plus de temps sur Internet et accumulent plus d’argent.

Quand tout s’est enchaîné pour Marc Benioff et le président du Time

En février 2021, une interprétation crypto art du mème Nyan Cat de 2011 vendu pour environ 590 000 $ dans une vente aux enchères en ligne. Grossman a déclaré que cela avait attiré l’attention de Benioff, qui a nommé Grossman premier président de la publication depuis son acquisition auprès de Meredith Corp. pour 190 millions de dollars en 2018. “Et c’est à ce moment-là que tout a cliqué”, a déclaré Grossman, ajoutant que, pour Time, c’était une extension naturelle des couvertures à cadre rouge de la marque. “J’ai dit que dans les 30 jours, nous commencerions à accepter la crypto-monnaie pour les paiements numériques. Aujourd’hui, nous acceptons 33 crypto-monnaies pour les abonnements numériques. … Et puis j’ai dit dans les six mois, nous trouverons comment utiliser un jeton et une blockchain pour changer la relation d’un consommateur avec notre marque », a ajouté Grossman. “Pour être honnête, je n’avais aucune idée de comment nous allions faire cela. Je savais juste que c’était possible.” La démographie des plates-formes Time est variée. Selon Grossman, le lecteur moyen du magazine TIME est un homme de 50 ans ; le lecteur de Time.com est une femme de 40 ans ; 62 % des utilisateurs des flux sociaux de TIME ont moins de 35 ans, et un tiers en dehors des États-Unis Dans le cas des NFT, “c’est petit; c’est comme une psychographie de personnes qui ne pensaient pas à Time auparavant, mais tout à coup comme la marque”, a déclaré Grossman. Le prix moyen d’un abonnement numérique à Time.com est d’environ 24 $, mais le TIMEPieces NFT moyen est d’environ 1 000 $. “En fin de compte, nous sommes en mesure d’avoir une relation aussi forte avec le consommateur, sinon plus forte, grâce à la construction de la communauté, que lorsque nous vendons un abonnement à 24 $”, a-t-il déclaré. « En dehors du [Time] nom et à l’extérieur d’un petit logo dans le coin, le héros est toujours le créateur. Ils ont un énorme public et sont encouragés par leur communauté … TIMEPieces arrive et dit “nous voulons que vous en fassiez partie”, nous validons le créateur et sa communauté … avec le poids de nos près de 100 des années d’héritage et de confiance.”