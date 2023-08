L’éditeur Spotify partage les 3 meilleurs conseils pour créer une playlist parfaite

Ohls s’est entretenue avec CNBC Make It pour discuter de son approche de la conservation des listes de lecture. La méthode est simple et directe, mais efficace.

« Notre équipe est là pour vraiment apporter une touche humaine à la curation musicale sur la plateforme », dit-elle. « Nous sommes là pour connecter le public aux artistes, à la musique, d’une manière qui garde vraiment l’émotion et la connexion naturelles et réelles. »

Ohls, le rédacteur en chef du rock et de l’alternative chez Spotify, est responsable de la conservation de plusieurs des plus grandes listes de lecture du streamer de musique. Son travail l’oblige à s’immerger dans la culture locale autour des genres et à garder le doigt sur les nouveaux développements du rock, de l’alternative, du métal et du punk.

« À qui est destinée la playlist ? Et quel est le but de la playlist ? Quelle est l’intention derrière ? dit-elle Make It. « Ce sont les mêmes questions que nous nous posons en tant qu’éditeurs chaque fois que nous organisons une nouvelle playlist. »

« Si c’est pour moi, quel genre d’émotion est-ce que j’essaye d’évoquer à partir de cette playlist ? » Elle ajoute. « Est-ce une playlist post-rupture et j’essaie d’être dans mes sentiments ? Ou est-ce une playlist destinée à me préparer à sortir ? »

« Je savais qu’elle allait commencer la course à 6 heures du matin, alors j’ai commencé avec des morceaux plus froids », dit-elle. « J’avais besoin de créer un arc de liste de lecture qui commençait essentiellement un peu plus lentement, puis prenait de l’élan alors qu’elle menait à franchir cette ligne d’arrivée. »

Une excellente liste de lecture peut être arrondie en plaçant les mauvaises chansons à l’avant. Les chansons d’ouverture de votre liste de lecture doivent être soigneusement sélectionnées pour donner le ton à l’auditeur.

« Je pense que considérer ce que j’appelle des » chansons accrocheuses « au début d’une playlist, ainsi que tout au long de la playlist elle-même, peut être très important », dit-elle.

Les chansons crochet sont des chansons que vous savez que votre auditeur connaîtra ou d’un artiste qu’il connaît. Utilisez-les pour signaler le thème et l’intention de votre liste de lecture à votre auditeur.

« Ça les intéresse aussi. C’est un vrai délice pour eux », a-t-elle dit à Make It. « Parce que cela indique en quelque sorte le but de la playlist, et ils peuvent s’y engager d’une manière un peu plus organique que lorsque vous surprenez un auditeur avec des découvertes à travers le lieu lui-même. »

Et rappelez-vous qu’avant que quelqu’un ne joue sur la liste de lecture soigneusement organisée que vous avez créée, il va la juger en fonction du titre et de l’illustration. Celles-ci sont tout aussi importantes que la musique que vous sélectionnez pour créer une liste de lecture dans laquelle vos auditeurs voudront se plonger.

« Gardez à l’esprit le nom de la playlist et l’illustration », dit-elle. « Utiliser vraiment tous les aspects d’une liste de lecture pour communiquer l’ambiance, l’intention et le thème va être utile pour créer une liste de lecture qui parle vraiment à l’auditeur. »

