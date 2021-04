Dans une lettre envoyée aux membres du personnel, le PDG de Simon & Schuster a révélé que la société ne renoncerait pas à un accord de deux livres avec l’ancien vice-président Mike Pence, malgré les pétitions des employés.

Après avoir dit que sa maison d’édition a «A été indigné des deux côtés de la fracture politique», Jonathan Karp, PDG de Simon & Schuster, a écrit que le plus «Décision extrême» qu’un éditeur peut faire aujourd’hui consiste à publier quelque chose, plutôt que « Annuler » sous pression.

«Nous venons travailler chaque jour pour publier, pas pour annuler, ce qui est la décision la plus extrême qu’un éditeur puisse prendre, et qui va à l’encontre du cœur même de notre mission de publier une diversité de voix et de perspectives. Nous allons donc poursuivre notre accord de publication avec le vice-président Mike Pence, » Dit Karp.

L’accord de la société avec Pence a été annoncé plus tôt ce mois-ci. Le premier livre qui fait partie de l’accord, l’autobiographie de Pence, sortira en 2023. Simon & Schuster n’a pas révélé combien d’employés ont signé la pétition demandant à l’entreprise de refuser l’accord de Pence.





Dans leur lettre de protestation, les employés ont déclaré que leur éditeur choisissait «Complicité dans la perpétuation de la suprématie blanche» en publiant le travail de Pence et en continuant à publier un livre du représentant Matt Gaetz (R-Fla.), actuellement enquêté par le ministère de la Justice sur des allégations de trafic sexuel.

Malgré son soutien au partenariat Pence, Simon & Schuster a renoncé à un contrat de livre impliquant l’un des policiers de Louisville qui a abattu Breonna Taylor, dont la mort a été l’une des nombreuses qui ont inspiré les grandes manifestations Black Lives Matter à travers les États-Unis en 2020. Simon & Schuster était sur le point de distribuer le livre pour l’éditeur indépendant Post Hill Press, mais a renoncé à l’accord après les protestations des employés et des auteurs sous contrat.

«Cette décision a été immédiate, sans précédent et en réponse aux préoccupations que nous avons entendues de votre part et de nos auteurs», Dit Karp. «En même temps, nous avons des obligations contractuelles et devons continuer à respecter les termes de nos accords avec nos éditeurs clients.»

Il a également encouragé les employés à jeter un œil à ce que l’entreprise publie dans son contexte et à accepter de ne pas être d’accord sur les titres culturellement mauvais.

«Reconnaissons également que nous ne sommes pas d’accord sur les titres qui nous font avancer et reculer! Cette tension – ce va-et-vient – fait partie intégrante de la dialectique fournie par les maisons d’édition libérales classiques ». il a dit.

Alors que certains sur les réseaux sociaux loué la décision de la société de repousser la culture de l’annulation et d’aller de l’avant avec la publication Pence, d’autres ont continué à critiquer l’accord et ont rejeté la mention d’une dialectique saine comme raison de s’en tenir à l’accord.

Les livres publiés par d’anciens politiciens sont devenus monnaie courante dans le monde de l’édition, mais il y a eu un retour de flamme croissant sur certaines personnalités politiques qui ont reçu des accords.

Simon & Schuster lui-même s’est en fait éloigné d’un contrat de livre avec le sénateur Josh Hawley (R-Missouri) plus tôt cette année à la suite de l’émeute au Capitole américain le 6 janvier, une décision critiquée par Hawley. «Orwellien.

«En tant qu’éditeur, notre mission sera toujours d’amplifier une variété de voix et de points de vue: en même temps, nous prenons au sérieux notre responsabilité publique plus large en tant que citoyens et ne pouvons pas soutenir le sénateur Hawley après son rôle dans ce qui est devenu une menace dangereuse pour notre démocratie. et la liberté, » a déclaré la société dans un communiqué à l’époque.

