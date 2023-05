L’éditeur magique de Google pourrait être une véritable magie

Considérez-vous comme quelqu’un qui ne peut jamais cadrer la bonne photo ou qui est toujours frappé par des conditions d’éclairage médiocres lorsque vous allez prendre une photo ? Eh bien, l’IA de Google est là pour vous aider. Présentation Éditeur magique pour Google Photos, qui devrait arriver plus tard cette année,

Magic Editor semble être une vraie magie. Il peut automatiquement déplacer les sujets des photos vers de meilleures zones, améliorer l’éclairage en changeant littéralement la couleur du ciel et peut également mieux cadrer les prises de vue non seulement en déplaçant les sujets, mais en déplaçant et en créant des parties supplémentaires d’un élément.

L’image d’en-tête ci-dessus vous donne une idée de ce à quoi je fais référence. Magic Editor a tiré le banc au milieu du plan, puis a également étendu le banc pour s’assurer qu’il n’avait pas l’air trop étrange. Ensuite, la couleur a fait ressortir le sujet et illuminé le ciel. Génial.

Magic Editor sera d’abord disponible sur les appareils Pixel plus tard cette année.

// Google