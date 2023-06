L’éditeur d’images Galaxy Enhance-X est désormais disponible pour la série Galaxy S22, Z Fold4

Il y a quelques mois, Samsung a promis d’apporter l’application Galaxy Enhance-X pour l’édition d’images à davantage de smartphones Galaxy haut de gamme et la société la met désormais à la disposition du Galaxy Z Fold4. L’application était auparavant incompatible avec Android 13 et n’était disponible que pour les anciens smartphones Galaxy S.

En plus des séries Samsung Galaxy S22 et S23, les propriétaires de Galaxy Z Fold4 peuvent désormais également télécharger l’application gratuitement sur le Galaxy Store. Fait intéressant, le Z Fold4 est le premier pliable à prendre en charge l’application.

L’application elle-même est très puissante. En plus de tous les filtres et préréglages, le logiciel peut résoudre automatiquement les problèmes de flou, de détail et de bruit en appuyant simplement sur le soi-disant bouton Magic. Manuellement, vous pouvez également résoudre les problèmes de luminosité, de distorsion de l’objectif, de moiré, de HDR, supprimer les reflets, les ombres et accentuer les images un peu douces.

