L’éditeur de Terraforming Mars défend l’utilisation de l’art par l’IA à des fins d’expansion

Tout au long de l’année, l’utilisation de IA générative à travers diverses formes de divertissement telles que cinéma et télévision. Chaque industrie a sa propre position sur la question, et dans le cas des jeux de table, c’est assez controversé : certains acteurs de l’industrie ont mis en avant restrictions sur les produits fabriqués par l’IA, tandis que d’autres ont fini par l’utiliser, intentionnellement ou apparemment par accident.

Les amis créateurs de ChatGPT jusqu’au Congrès | Technologie du futur

Mais dans le cas de Stronghold Games, leur utilisation de la technologie était totalement intentionnelle. Le concédant de licence du Terraformer Mars le jeu de société a un Kickstarter pour son prochain Plus de Terraformation de Mars extension qui présente des œuvres d’art réalisées par l’IA générative ainsi que les illustrations de celle-ci et du développeur FryxGames. Parler à PolygoneTravis Worthington (président d’Indie Game Studios, propriétaire de Stronghold) a défendu l’utilisation de l’IA dans Mars, affirmant qu’il s’agissait d’une « technologie trop puissante » pour être ignorée. « Je ne pense pas que cela va rentrer dans le sac. […] C’est quelque chose qui, je pense, est plus répandu que les gens ne le pensent.

Fin août, Kickstarter a créé un Nouvelle politique qui obligeait les créateurs à divulguer si leurs campagnes utilisaient l’IA. Au-delà des illustrations, Worthington a expliqué que Stronghold utilisait la technologie pour « générer des idées » et que les artistes de FryxGames étaient impliqués dans le choix d’utiliser l’IA. Bien qu’il ait admis ne pas être sûr de l’étendue de l’utilisation de la technologie (il n’est pas impliqué dans Mars’ expansion), il a admis que l’art avait été réalisé à l’aide d’une base de données d’artistes non crédités. Dans le même temps, il a reconnu qu’il aimerait voir à l’avenir un modèle basé sur le consentement qui offre « une certaine compensation » aux artistes humains.

Worthington parle de l’IA générative comme s’il s’agissait d’un mal nécessaire, ou à tout le moins, d’une fatalité qui ne vaut pas la peine d’être combattue. Citant Wizards of the Coast plus application explicite contre l’art de l’IA dans leurs produits, il a déclaré que cela serait « impossible à appliquer ». En raison de la rapidité avec laquelle la technologie est si itérative, il estime qu’il est « presque impossible pour nous de conclure des contrats avec des artistes extérieurs et d’avoir la certitude qu’ils n’utilisent pas eux-mêmes l’IA. […] Je pense qu’il sera très, très difficile pour quiconque de déterminer que l’IA n’a été utilisée à aucune étape du processus de développement artistique.

Les deux partisans de Mars’ Kickstarter et autres développeurs de table ont critiqué l’utilisation de l’IA par Stronghold et FryxGames. Jusqu’à ce que le gouvernement des États-Unis se réunisse pour créer un ensemble spécifique de règles sur la manière dont l’IA peut être utilisée et rémunérer les artistes dont elle s’inspire, ce ne sera pas la dernière fois qu’un développeur l’utilisera et ne changera pas de position sur la question. . De l’aveu de Worthington, la technologie est une « économie de coûts » et que l’entreprise pourrait finir par utiliser à nouveau pour ses projets futurs.

Plus de Terraformation de Mars devrait sortir en juillet 2024. L’interview complète de Polygon avec Travis Worthington peut être lue ici.

