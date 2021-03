La rédactrice en chef de Teen Vogue récemment embauchée, Alexi McCammond, a démissionné après qu’une poignée de tweets « racistes et homophobes » de 10 ans ont refait surface avant sa date de début au magazine de la mode pour filles devenu une boîte à savon pour la justice sociale.

McCammond, qui devait assumer le rôle principal chez Teen Vogue mercredi, a été forcée de démissionner après que les membres du personnel du centre ultra-réveillé se soient plaints d’une multitude de tweets offensants qu’elle avait postés il y a dix ans se moquant des Asiatiques et des personnes LGBTQ. Des lecteurs et au moins deux annonceurs avaient également insisté pour que McCammond soit mis à l’écart, malgré ses efforts répétés pour s’excuser pour le contenu offensant, selon le New York Times, qui a cité un e-mail interne de la société mère de Teen Vogue, Condé Nast.

Salut: j’ai décidé de me séparer de Condé Nast. Voici ma déclaration sur pourquoi – pic.twitter.com/YmnHVtZSce – Alexi McCammond (@alexi) 18 mars 2021

L’e-mail comprenait une déclaration de McCammond elle-même qu’elle avait également publiée sur Twitter. Se jetant à la merci des employés de la publication, elle a déploré qu’elle «les tweets passés ont éclipsé le travail que j’ai accompli pour mettre en évidence les personnes et les problèmes qui me tiennent à cœur. »

Alors que McCammond se serait excusé pour les tweets incriminés en 2019 et les avait supprimés, rien sur Internet n’est jamais tout à fait supprimé, et des captures d’écran ont été diffusées sur les réseaux sociaux peu de temps après l’annonce de son embauche chez Teen Vogue le 5 mars. des commentaires incendiaires, y compris des stéréotypes asiatiques désobligeants, des insultes homophobes et d’autres verbiage profondément non réveillés.

Au moins 20 employés de Teen Vogue ont envoyé une déclaration à la direction de Condé Nast le 8 mars, affirmant leur opposition à ce que McCammond soit à la tête de la publication. « Dans un moment de violence anti-asiatique historiquement élevée et au milieu des luttes continues de la communauté LGBTQ, nous, en tant que personnel de Teen Vogue, rejetons totalement ces sentiments., » ils ont écrit.

La journaliste en disgrâce a apparemment fait un effort pour contrôler les dégâts avant de démissionner, rampant aux pieds de ses détracteurs dans un message Twitter moins d’une semaine après son embauche. « Je me suis excusé pour mes précédents tweets racistes et homophobes et je répéterai qu’il n’y a aucune excuse pour perpétuer ces horribles stéréotypes de quelque manière que ce soit.», A-t-elle plaidé, insistant sur le fait qu’elle était«tellement désolé d’avoir utilisé un langage aussi blessant et inexcusable. »

J’espère que vous lirez cette note de moi au @TeenVogue communauté, personnel, lecteurs, écrivains, photographes, créateurs de contenu et amis: https://t.co/ROoovqQHLX pic.twitter.com/85T8XBJULn – Alexi McCammond (@alexi) 11 mars 2021

Et Condé Nast s’est d’abord tenue à ses côtés, louant «les valeurs, l’inclusivité et la profondeur qu’elle a affichées à travers son journalisme« Et vantant comment elle avait »s’est consacrée à être une championne des voix marginalisées»- ainsi que sa décision il y a deux ans de neutraliser les tweets incriminés.

Quoi que ses collègues aient pu penser de la sincérité de ses excuses, cela n’a pas été retenu avec au moins deux des annonceurs de Condé Nast. Ulta Beauty a lancé une campagne publicitaire à sept chiffres avec la publication sur les tweets de McCammond, et Burt’s Bees a également retiré une campagne d’une valeur indéterminée du point de vente.

Avant de tenter d’escalader les murs réveillés de Teen Vogue, McCammond a travaillé chez Axios, couvrant la campagne du président Joe Biden. Auparavant, elle était contributrice à MSNBC et NBC.

