La maison d’édition est devenue une cible privilégiée des efforts du Parti communiste chinois pour faire taire ses détracteurs. Il a été arrêté plus tôt en février de cette année, puis en avril et à nouveau en août, cette fois-là en vertu de la loi sur la sécurité qui est entrée en vigueur fin juin.

En août, des agents de l’Unité de sécurité nationale de Hong Kong, créée à la suite de la nouvelle loi, ont défilé dans la ville au cours d’une opération d’une heure, arrêtant 10 personnes, dont Lai, ses fils et des cadres de Next Digital, son média tenue. Les arrestations ont été accompagnées d’un raid dans la salle de rédaction Apple Daily, le journal pro-démocratie publié par Next Digital, où près de 200 flics ont parcouru les journaux, ont empêché les journalistes de sortir de chez eux et ont emporté des boîtes de preuves.