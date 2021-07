L’éditeur de maillots de bain de Sports Illustrated se penche sur la querelle d’Osaka et Megyn Kelly alors qu’un ancien animateur de télévision dénonce les allégations d’intimidation

Une experte conservatrice de SPORTS Illustrated a fustigé Megyn Kelly pour avoir attaqué Naomi Osaka pour son apparition sur la couverture du maillot de bain du magazine, affirmant que l’attaque de Kelly était une simple « intimidation ».

MJ Day, un éditeur de maillots de bain au magazine, a qualifié Kelly de quelqu’un qui visait une athlète vedette qui « n’a rien fait de mal ».

L’experte conservatrice Megyn Kelly a attaqué Naomi Osaka pour son apparition dans l’édition des maillots de bain de Sports Illustrated Crédit : Getty

« C’est tellement intimidant, et c’est tellement inutile », a déclaré Day à Janine Rubenstein, animatrice du podcast People Every Day, mardi.

« Je me dis : ‘Vous savez quoi, vous êtes journalistes. Et si vous faisiez votre travail et que vous vérifiiez les faits, au lieu de sauter sur cette femme pour attirer l’attention ?' »

Kelly a répondu aux commentaires de Day un jour plus tard, affirmant qu’elle n’était pas une intimidatrice, mais qu’elle avait plutôt appelé NBC pour intimider les femmes.

« NBC News – des championnes bien connues des femmes – a demandé un commentaire pour savoir si j’avais « intimidé » l’athlète féminine la mieux payée au monde en remettant en question son histoire. Ils étaient trop lâches pour imprimer ma réponse, alors la voici », a-t-elle déclaré dans un tweeter.

« NBC News a une longue histoire d’intimidation des femmes. Peut-être devrait-elle consulter l’un des nombreux dirigeants, présentateurs et avocats internes chargés de savoir si ce terme s’applique ici », a-t-elle ajouté.

Kelly a attaqué Osaka lundi pour son apparition dans l’édition des maillots de bain de SI malgré son retrait de Roland-Garros en raison de la priorité accordée à sa santé mentale par rapport aux demandes des médias.

En réponse au tweet d’un autre commentateur conservateur sur la couverture SI d’Osaka, Kelly mentionné « N’oublions pas la couverture de (& interview dans) Vogue Japan et Time Mag ! »

Dans un tweet supprimé depuis, Osaka a répondu en disant: « Vu que vous êtes journaliste, j’aurais supposé que vous prendriez le temps de rechercher quels sont les délais pour les magazines, si vous l’aviez fait, vous auriez découvert que j’avais tourné toutes mes couvertures l’année dernière. »

« Au lieu de cela, votre première réaction est de monter ici et de cracher de la négativité, faites mieux Megan. »

Day, sur le podcast, a confirmé que la séance photo avait eu lieu en décembre dernier.

Elle a ajouté que Kelly faisait « partie du problème » en aidant les gens à lutter contre les problèmes de santé mentale.

« Que diriez-vous de faire preuve de diligence raisonnable et de vous assurer de connaître la réalité d’une situation avant de venir chercher les gens ? » a dit le jour.

« Cela m’a brisé le cœur de voir quelqu’un qui vit vraiment sa vie pour le bien des autres tout en essayant de poursuivre sa propre passion, qui est le tennis et la mode. »

Sur Osaka, Day avait de bons conseils.

« Laissez-la vivre. Laissez-la prendre des décisions pour elle-même qui protègent son propre bien-être. Cela ne coûte rien à personne. »

