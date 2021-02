Le rédacteur en chef du Daily Beast, Justin Baragona, s’est excusé d’avoir accusé l’animateur de Fox News Tucker Carlson d’avoir ajouté des «yeux écarquillés» à une photo de la représentante progressiste Alexandria Ocasio-Cortez. Le regard aux yeux écarquillés, il s’est avéré, était le sien.

Carlson a déchiré Ocasio-Cortez dans un segment de son émission mercredi soir, accusant le progressiste de New York d’avoir affirmé plus tôt dans la journée que sa législation environnementale « Green New Deal » aurait mis fin aux pannes de courant affectant actuellement l’État du Texas. Accompagnant le segment était une capture d’écran peu flatteuse d’AOC regardant les yeux écarquillés dans le demi-fond.

Baragona a supposé que l’image avait été trafiquée pour rendre Ocasio-Cortez ridicule et s’est adressée à Twitter pour accuser les producteurs de Carlson d’avoir ajouté « Yeux écarquillés » à l’image de la membre du Congrès.

Prendre ce tweet car l’image d’AOC existe depuis au moins mai 2018. Bref, je prendrai le L et l’ajout à la liste @SirajAHashmi pic.twitter.com/BVvc8URssT – Justin Baragona (@justinbaragona) 18 février 2021

On lui a vite dit que l’image n’était pas trafiquée et que les yeux d’AOC étaient complètement inchangés.

Baragona a présenté des excuses plus tard dans la nuit, reconnaissant que l’image était en circulation depuis mai 2018 et admettant qu’il « Absolument mérité d’être » pris au dépourvu. « Si vous ne voulez pas être informatique, assurez-vous de ne pas envoyer de tweets factuellement inexacts qui peuvent être facilement vérifiés et démystifiés, » il ajouta.

Chaque jour que vous vous connectez sur Twitter, vous espérez y arriver sans l’être. Ce soir, je l’étais. Et je méritais absolument de l’être. Un conseil: si vous ne voulez pas être informatique, assurez-vous de ne pas envoyer de tweets factuellement inexacts qui peuvent être facilement vérifiés et démystifiés. – Justin Baragona (@justinbaragona) 18 février 2021

Le rédacteur en chef du Daily Beast a l’habitude de contrarier les journalistes et les experts avec lesquels il n’est pas d’accord. Après s’être moqué du transfert de Glenn Greenwald à Substack le mois dernier, l’ancien journaliste d’Intercept appelé Baragona « Un journaliste piégé sur un site Web libéral de merde sans succès journalistique. » Carlson est également une cible régulière de Baragona, et après avoir accusé son équipe de devenir rusé avec le «Yeux écarquillés», il déclaré que la prochaine série de vidéos de l’animateur de Fox News sera « Tout aussi raciste que son émission mais avec des armes automatiques. »

Cette fois, cependant, Baragona a mangé son humble tarte avec grâce.

