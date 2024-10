L’éditeur de Cyberpunk 2077 offre un RPG gratuit plus de 100 fois plus grand que Skyrim – Actualités

Je ne sais pas pour vous mais quand j’ai joué pour la première fois Bordeciel en 2011, je pensais que le jeu ne pouvait pas devenir plus grand ou meilleur.

Je ne savais pas que ma première expérience avec la série Elder Scrolls n’avait rien sur les originaux.

Volonté Les parchemins anciens VI proposer une carte encore plus grande si jamais elle sort ?

Sorti pour la première fois en 2011, The Elder Scrolls V: Skyrim est devenu un succès instantané grâce à son monde ouvert apparemment massif, à son gameplay engageant et, bien sûr, aux problèmes et bugs standard de Bethesda.

Nous nous souvenons tous d’avoir forcé nos montures à escalader les plus hautes montagnes du jeu plutôt que de nous faire marcher comme Bethesda le voulait et, par conséquent, la carte du jeu semblait vaste.

Cependant, si l’on regarde en arrière, Bordeciel’La carte n’était pas si grande du tout.

A tel point que Cyberpunk 2077 l’éditeur GOG est actuellement donner un RPG gratuit avec une carte plus de 100 fois plus grande que Skyrim.

Unité de Daggerfall, autrement connu sous le nom Les parchemins anciens II, est une « version réinventée du classique de tous les temps du RPG de la série The Elder Scrolls ».

Cette version GOG vise à apporter l’expérience aux joueurs modernes et a été rendue possible grâce à une équipe de créateurs passionnés travaillant sous la bannière de Daggerfall Unity.

Pour ceux qui ne le savent pas, The Elder Scrolls II : Daggerfall est sorti pour la première fois en 1996 en tant que deuxième opus de la série Elder Scrolls.

L’histoire suit le joueur alors qu’il est envoyé par l’Empereur pour libérer le fantôme du roi Lysandus de ses liens avec la Terre et découvrir les mystères derrière une lettre envoyée par l’Empereur à l’ancienne reine de Daggerfall.

Ces titres Elder Scrolls ont dominé la fin des années 90 et le début des années 2000 malgré les discussions qui tournaient principalement autour de Oubli, Skyrim et le prochain Les parchemins anciens VI au cours des dernières années.

Cependant, GOG est prêt à ramener un peu d’amour pour Daguechute avec cette version gratuite.

Non seulement cela mais The Elder Scrolls II : Daggerfall’La carte est un spectacle à voir, ce qui est surprenant étant donné qu’elle a été publiée quinze ans auparavant. Bordeciel.

Donc, si vous voulez plus d’Elder Scrolls ou si vous souhaitez simplement rejouer les entrées classiques, ne manquez pas ce téléchargement gratuit.