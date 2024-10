L’éditeur de Baldur’s Gate 3 appelle les scalpers ; « Si vous l’achetez pour l’échanger, tout ce que vous faites, c’est rendre quelqu’un triste »

Diplômé en électronique et télécommunications de l’Université de Technologie de Gdańsk, qui a décidé de consacrer sa vie aux jeux vidéo. Dans son enfance, il se perdait dans la Vallée des Mines du Gothique et « broyait pour l’or » dans League of Legends. Vingt ans plus tard, les jeux l’amusent toujours autant. Aujourd’hui, il considère la série Persona et les titres soul de From Software comme ses jeux préférés. Il évite les consoles et une place particulière dans son cœur est réservée au PC. Dans ses temps libres, il travaille comme traducteur, crée son premier jeu ou passe du temps à regarder des films et des séries (principalement animées).

