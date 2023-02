L’éditeur Beano and Stylist DC Thomson va supprimer 300 employés

L’éditeur des journaux Beano et écossais, dont Press and Journal et The Courier, doit supprimer près d’un cinquième de ses effectifs et fermer près de 40 magazines alors que le ralentissement économique oblige à une « réinitialisation » de l’entreprise axée sur le numérique.

DC Thomson, basé à Dundee, qui possède également des entreprises telles que le titre de mode Stylist, doit supprimer 300 de ses 1 600 employés dans le but de réduire les coûts de 10 millions de livres sterling.

La société privée a déclaré qu’environ la moitié des pertes d’emplois proviendraient de la fermeture complète de ses opérations à Colchester, qui abrite la filiale Aceville Publications, qui produit environ 20 à 30 magazines dans des secteurs tels que le jardinage, la santé et l’alimentation.

Lorsque DC Thomson a acquis Aceville en 2018, à l’époque l’appelant “l’une des maisons d’édition à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni”l’opération gérait environ 50 titres grand public et interentreprises.

La société fermera également au moins six magazines gérés à partir de son bureau de Dundee, dont Living, Platinum, Evergreen, Shout, Animals & You et Animal Planet.

“Une énorme quantité de travail est consacrée à la création de nos titres et bien qu’ils soient aimés, certains titres et marques ont plus de mal à être rentables”, a déclaré un porte-parole de DC Thomson. “En réinitialisant l’activité média de DC Thomson, nous pouvons nous concentrer sur les communautés qui ont un potentiel de croissance durable.”

La société possède des marques phares, notamment Beano, la bande dessinée la plus ancienne du Royaume-Uni et qui abrite des personnages célèbres tels que Dennis the Menace et People’s Friend. L’avenir des titres tels que Bunkered et Puzzler n’est pas clair.

Selon des sources, environ 100 emplois sont menacés dans le portefeuille de journaux de l’entreprise, qui comprend également l’Evening Telegraph et le Sunday Post.

“Ces mesures sont essentielles pour nous permettre de prospérer à l’avenir et de répondre à l’environnement économique difficile dans lequel nous nous trouvons”, a déclaré Rebecca Miskin, directrice générale de l’activité médias de DC Thomson. “La stratégie de transformation déjà en place abordait les changements fondamentaux de l’industrie, mais la nécessité de changer a été massivement accélérée et amplifiée par la crise économique actuelle.”