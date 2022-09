L’Edge 30 Ultra de Motorola pousse les spécifications à la limite

Motorola a lancé aujourd’hui le Motorola Edge 30 Ultra en Europe, avec des spécifications qui visent à surpasser les rivaux Android et un prix qui pourrait les réduire.

Sorti en Chine sous le nom de Motorola X30 Pro le mois dernier, l’Ultra arbore un énorme objectif de caméra principale de 200Mp dans une première dans l’industrie, flanqué d’une caméra frontale de 60Mp et d’un ultra-large de 50Mp.

Il existe également un objectif portrait 12Mp qui vous permet de régler la distance focale entre large, standard et gros plan. L’objectif peut également être utilisé pour des prises de vue au téléobjectif 2x.

Également sur la liste impressionnante des spécifications de l’Edge 30 Ultra se trouve le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, une batterie de 4 610 mAh qui se charge à 125 W filaire et 50 W sans fil, jusqu’à 512 Go de stockage, jusqu’à 12 Go de RAM et un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Nous avons l’habitude de voir 120 Hz sur les meilleurs téléphones que vous pouvez obtenir comme l’iPhone 14 Pro ou le Samsung Galaxy S22 Ultra, mais 144 Hz est généralement réservé aux téléphones de jeu haut de gamme.

Motorola le giflant sur l’Edge 30 Ultra et demandant 749,99 £ / 899,99 € pour cela au Royaume-Uni et en Europe est une décision de prix agressive. Comme le nom Edge l’indique, les côtés de l’écran se courbent sur les bords.

Dans un petit choix, le téléphone n’est résistant qu’à la poussière et à l’eau IP52, mais il peut enregistrer des vidéos en résolution 8K. Motorola a pratiquement tout fait ici.

Le Motorola Edge 30 Ultra Motorola

L’arrière du téléphone est en verre mat avec un module de caméra abritant ces grands capteurs mégapixels rappelant le design du Xiaomi 12 Pro.

Beaucoup de ces caractéristiques et spécifications de conception ont également été reportées sur le Motorola Edge 30 Fusion, un autre téléphone également annoncé aujourd’hui (nous arriverons au Motorola Edge 30 Neo dans une seconde).

L’Edge 30 Fusion a un écran OLED de 6,55 pouces légèrement plus petit (mais toujours énorme) qui se rafraîchit également à 144 Hz et une conception en verre avec le même langage de conception de caméra et une découpe de caméra frontale centrale.

Pour atteindre son prix de 499,99 £ / 599,99 €, Motorola a un peu réduit les spécifications, avec un appareil photo principal de 50 Mp avec stabilisation d’image optique (OIS) et peut également enregistrer en 8K, une charge filaire de 66 W mais pas de charge sans fil, et le Snapdragon 888+ 5G. Comme l’Ultra, il n’est également certifié IP52 que pour la poussière et l’eau.

Le Motorola Edge 30 Fusion Motorola

À 349,99 £ / 349,99 €, le Motorola Edge 30 Neo est le moins cher des trois nouveaux téléphones, mais il ne semble pas en reste. Sa puce Snapdragon 695 5G est toujours l’une des meilleures options de téléphone de milieu de gamme, tandis qu’un écran OLED de 120 Hz de 6,28 pouces, une charge rapide filaire de 68 W et jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage complètent une fiche technique solide.

Il possède également une caméra arrière principale de 64Mp avec OIS, une superbe fonctionnalité pour le prix. Motorola l’appelle « compact » avec un écran de 6,28 pouces, et c’est formidable de voir qu’il s’agit d’un OLED 120 Hz.

La société s’est associée pour appliquer les couleurs Pantone sur les téléphones, et il y a un logo Pantone estampé au dos de chacune des couleurs, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Vous pourrez également leur faire correspondre les couleurs du système d’exploitation.

Il intègre également le Snapdragon 695 5G, la même puce solide que celle du Edge 30 Fusion.

Les quatre couleurs du Motorola Edge 30 Neo Motorola

Il s’agit d’un trio de téléphones prometteurs de Motorola, une entreprise qui sort trop de téléphones. Mais ceux-ci ressemblent à ses trois plus forts pendant un moment, ne serait-ce que sur papier.

Ils seront bientôt sur papier – nous espérons avoir des critiques complètes très bientôt.