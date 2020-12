VAL D’ISERE, France: Ester Ledecka a devancé Corinne Suter pour sa première victoire en super-G de la Coupe du monde féminine dimanche, près de trois ans après avoir remporté l’or olympique dans la discipline.

Le skieur tchèque a terminé trois centièmes devant Suter, le champion du monde de super-G de la Coupe du monde de Suisse qui a remporté une descente sur la même pente vendredi.

La championne du classement général en titre, Federica Brignone, a terminé troisième à 0,35, un jour après s’être assise dans la descente après sa chute lors de la course du vendredi.

La coéquipière italienne de Brignones, Marta Bassino, a terminé quatrième et la leader de la Coupe du monde Petra Vlhova a terminé sixième.

Après avoir célébré ses plus grands succès en snowboard, Ledecka a stupéfié le monde du ski alpin en remportant le titre olympique de super-G à Pyeongchang en 2018.

Cependant, Ledecka n’a pas réussi à reproduire son exploit lors de la Coupe du monde, obtenant seulement deux classements parmi les 10 premiers en 20 départs en super-G, bien qu’elle ait remporté trois podiums dans d’autres disciplines, y compris une victoire en descente à Lake Louise, en Alberta, il y a un an. .

Et il ne semblait pas probable que sa fortune changerait lors de la course de dimanche.

J’avais une mauvaise journée depuis le début de la journée. Je n’ai pas eu un bon échauffement et je n’ai pas senti que la course était bonne. J’ai senti que j’avais de nombreuses erreurs. Dit Ledecka.

Quoi qu’il en soit, c’est un excellent résultat. En fin de compte, la course n’était pas aussi mauvaise que je le pensais.

Ledecka continue de concourir sur les deux circuits de la Coupe du monde et a décroché sa première victoire de la saison en snowboard il y a une semaine lors d’un slalom géant parallèle à Cortina d’Ampezzo, en Italie.

Après deux troisièmes places en descente ces deux derniers jours, Breezy Johnson était à plus de trois secondes de la tête du super G de dimanche et n’a récolté aucun point en Coupe du monde.

Cependant, sa coéquipière américaine Keely Cashman a marqué son meilleur résultat en carrière, terminant 10e avec un dossard 35.

Mikaela Shiffrin n’a pas participé aux courses de vitesse dans les Alpes françaises et a choisi de s’entraîner pour ses principales épreuves, le slalom et la GS. Le triple champion du classement général devait revenir en action lors de courses techniques à Semmering, en Autriche, les 28 et 29 décembre.

Les résultats étaient provisoires car les skieurs les moins bien classés n’avaient pas encore commencé.

