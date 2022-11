L’écurie de l’ex-Premier ministre pakistanais Khan après une fusillade

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan est dans un état stable après avoir été blessé par balle lors d’une marche de protestation, a déclaré vendredi un haut responsable de son parti.

La marche de protestation et les rassemblements de Khan étaient pacifiques jusqu’à l’attaque de jeudi après-midi, suscitant des inquiétudes quant à l’instabilité politique croissante au Pakistan, un pays avec une histoire de violence politique et d’assassinats.

L’un des partisans de Khan a été tué et 13 autres, dont deux législateurs, ont été blessés dans l’attaque.

“Il n’y a aucun doute à ce sujet”, a déclaré Fawad Chaudhry, un haut responsable du parti Tehreek-e-Insaf de Khan. “Nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’une tentative d’assassinat bien planifiée contre le dirigeant le plus populaire du Pakistan, Imran Khan, qui est maintenant dans un état stable à l’hôpital Shaukat Khanum de Lahore après y avoir subi une intervention chirurgicale.”

Il a déclaré que la direction du parti se réunissait à Lahore plus tard vendredi. “Nous annoncerons aujourd’hui exactement quand notre marche reprendra depuis Wazirabad”, a déclaré Chaudhry à l’Associated Press. Il n’a fourni aucun autre détail, mais le parti de Khan, dans une brève déclaration, a exhorté ses partisans à organiser des rassemblements dans tout le pays pour condamner la fusillade.

Asad Umar, un haut responsable du parti de Khan, a imputé la fusillade au Premier ministre Shahbaz Sharif, ministre de l’Intérieur du pays, et à un général de l’armée sans fournir aucune preuve.

Le gouvernement a qualifié l’allégation de non fondée, affirmant qu’il avait ordonné une enquête de haut niveau et que l’agresseur était interrogé.

La police interroge toujours l’agresseur présumé, qui est montré dans une vidéo disant qu’il a tiré et agi seul.

L’attaque a eu lieu alors que l’ancienne star du cricket devenue homme politique voyageait dans un grand convoi de protestation composé de camions et de voitures en direction d’Islamabad. Des séquences vidéo le montrent, lui et son équipe, s’esquivant pour se mettre à l’abri au-dessus d’un véhicule alors que des coups de feu retentissent.

Khan, 70 ans, devrait bientôt être autorisé à rentrer chez lui, selon Faisal Sultan, qui dirige l’équipe de médecins qui a soigné Khan. Il a déclaré aux journalistes jeudi que l’opération de Khan s’était poursuivie pendant deux heures et qu’il avait été blessé par balle à la jambe droite.

Il soutient que son éviction du Parlement en avril était illégale et qu’il s’agissait d’un complot de ses opposants politiques orchestré par les États-Unis, une accusation niée par Washington et Sharif.

Khan veut que le gouvernement annonce des élections anticipées. Il a dirigé la manifestation depuis Lahore à partir de vendredi dernier avec des milliers de partisans, affirmant que sa manifestation se poursuivra jusqu’à ce que ses demandes soient acceptées. Le Pakistan affirme que les élections auront lieu comme prévu en 2023.

Ses partisans se sont rassemblés du jour au lendemain dans différentes régions du pays après la fusillade.

L’écrivain d’Associated Press Babar Dogar a contribué à l’histoire de Lahore, au Pakistan.

Munir Ahmed et Riazat Butt, The Associated Press