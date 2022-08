L’écurie adjointe de l’Oklahoma après la fusillade qui a tué un collègue

OKLAHOMA CITY (AP) – Un shérif adjoint de l’Oklahoma est resté hospitalisé dans un état stable mardi à la suite d’une fusillade qui a tué un collègue adjoint dans le sud-ouest d’Oklahoma City, ont annoncé les autorités.

Le porte-parole du shérif, Aaron Brilbeck, a déclaré que l’adjoint blessé avait “des décennies” d’expérience, mais a refusé de commenter davantage ou de divulguer le nom de l’adjoint blessé.

sergent. Bobby Swartz est décédé lundi après avoir été abattu alors qu’il signait des papiers liés à l’expulsion dans une maison du sud-ouest d’Oklahoma City, selon le shérif du comté Tommie Johnson III.

“C’est un triste jour pour le bureau du shérif du comté d’Oklahoma”, a déclaré un Johnson ému lors d’une conférence de presse lundi.

«Nous avions deux adjoints qui servaient des papiers … (et) ont contacté l’individu à la porte d’entrée. Ils sont allés par la porte arrière et c’est là que la fusillade a commencé », a déclaré Johnson, peu de temps avant de fondre en larmes et de s’éloigner des journalistes.

Les autorités n’ont pas précisé pourquoi les députés sont passés par la petite porte, affirmant qu’une conférence de presse était prévue mardi après-midi pour discuter de la fusillade.

La police a arrêté Benjamin Plank, 35 ans, pour meurtre au premier degré, tir avec intention de tuer, voies de fait et coups et blessures avec une arme dangereuse et tir depuis un véhicule sous mandat, a déclaré le capitaine de police Valerie Littlejohn.

Après avoir tiré sur les députés, Plank a chargé “plusieurs armes à feu” dans un véhicule qui remorquait un bateau et s’est enfui, a déclaré Littlejohn.

La police a repéré et a commencé à poursuivre Plank, qui a tiré sur des agents pendant la poursuite alors que deux agents ont riposté, selon Littlejohn. Les deux agents sont désormais en congés payés.

Une vidéo d’un hélicoptère de presse a montré la police poursuivant une camionnette transportant un bateau à travers la ville jusqu’à l’entrée de la base aérienne de Tinker, où le conducteur a été arrêté après avoir jeté un fusil par la fenêtre et est sorti du camion les mains levées.

Les dossiers de la prison ne répertorient pas un avocat qui pourrait parler au nom de Plank, qui était détenu sans caution.

Ken Miller, l’Associated Press