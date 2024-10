Lectures d’horoscope quotidiennes pour chaque signe du zodiaque : 16 octobre 2024

Claire Comstock-Gay, chroniqueuse astrologue et Cut, lit les étoiles dans le rôle de Madame Clairevoyante. Naomi Osaka, une Balance.

Photo-illustration : par The Cut ; Photo : Getty Images

La lune passe toute la journée en Bélier énergique et impulsif alors qu’elle se prépare à la pleine lune de demain, et peu importe à quel point vous êtes calme la plupart du temps, vous pourriez vous laisser prendre par son énergie – ce qui pourrait être exactement ce dont vous avez besoin ! Parfois, un peu de spontanéité est nécessaire pour sortir de l’ornière. Faites confiance à votre instinct et n’ayez pas peur de prendre des risques. Même vos erreurs finiront par vous propulser vers l’avant.

Vos émotions seront probablement proches de la surface aujourd’hui ; essayez comme vous le pouvez, il pourrait être impossible de cacher ce que vous ressentez. Cela peut être gênant – parfois, les règles d’une société polie nous obligent tous à sourire, peu importe ce qui se passe – mais cela peut aussi être rafraîchissant. Sauvegarder les apparences devient épuisant pour tout le monde, pas seulement pour vous. Arrêtez de vous inquiéter de parler à contretemps ou de dire la « mauvaise » chose. Pour l’instant, la meilleure chose que vous puissiez faire est simplement d’être réel.

D’autres vous encouragent souvent à vous battre pour ce que vous voulez – mais ces derniers temps, il est difficile de savoir ce que c’est. Vous vous embrouillez tellement dans les questions de ce que vous « devriez » vouloir, voire même de ce que vous « méritez » de vouloir, que vous perdez contact avec ce que vous voulez. en fait vouloir. Ces questions de niveau supérieur sont importantes, mais elles peuvent compliquer inutilement les choses. Aujourd’hui, rappelez-vous ce que vous désirez le plus et décidez où vous allez à partir de maintenant.

Dernièrement, on a l’impression que tout va trop vite. Vous avez du mal à trouver un moment pour reprendre votre souffle, et encore moins rattraper tout le travail qui s’accumule. Il se peut sembler la réponse est de vous cacher tout seul jusqu’à ce que le chaos s’apaise, mais – aujourd’hui surtout – c’est probablement la dernière chose dont vous avez besoin. Au lieu d’essayer d’être autonome sur le plan émotionnel, appuyez-vous sur les gens qui vous entourent. Vos amis peuvent vous aider à gérer vos émotions, vous apporter un soutien pratique et rendre la vie à nouveau amusante.

Parfois, lorsque vous vous sentez méconnu ou invisible, vous seriez prêt à faire pratiquement n’importe quoi pour obtenir des commentaires positifs. Il est compréhensible de ressentir cela, mais aujourd’hui, veillez à ne pas trahir vos principes ou vos objectifs à long terme juste pour un moment éphémère d’attention ou d’approbation de quelqu’un d’autre. Quoi qu’il en soit, à l’heure actuelle, vous avez plus de chances d’obtenir la réponse souhaitée en allant à l’encontre le grain, sans tomber dans la ligne. Si vous prenez des risques et restez fidèle à vos convictions, vous serez heureux de l’avoir fait.

Tout dans votre vie peut vous sembler trop petit ou trop ordinaire pour vous aujourd’hui. Tu aurais du mal à expliquer pourquoi tu te sens tellement à l’étroit ou qu’est-ce que c’est toi faire vouloir; tu sais seulement que c’est autre chose, quelque chose de plus. Les gens peuvent agir comme s’il était immature de vouloir une vie grande et passionnante, cette maturité signifie abandonner ses rêves, mais laissez-vous repousser cette idée. Peut-être que tu ne peux pas avoir toutmais cela ne veut pas dire qu’il faut se résigner à l’ennui.

Il y a beaucoup de choses que vous changeriez dans votre vie (ou dans le monde) si vous le pouviez, et vous faites de votre mieux. Vous reconnaissez que le changement ne se produit pas simplement par le souhait ; cela demande du temps, de l’engagement et un travail acharné, que vous êtes plus que disposé à y consacrer. Mais les résultats arrivent lentement, et aujourd’hui, il pourrait être plus difficile que d’habitude de rester patient. Essayez d’équilibrer vos projets à long terme avec une certaine excitation à court terme. Le voyage est long et vous avez besoin de petites victoires pour vous motiver tout au long du chemin.

Vos amis peuvent compter sur votre soutien : vous savez comment mettre de côté vos propres préjugés et vraiment écouter. Mais il y a des moments où la meilleure façon de soutenir les personnes que vous aimez n’est pas de renforcer toutes leurs idées ou de défendre toutes leurs actions, mais de leur dire – gentiment – ​​quand elles ont tort. Aujourd’hui, soyez honnête avec les autres lorsque vous pensez que leur point de vue est erroné. Ils ont besoin de l’entendre, et vous êtes peut-être le seul à être équipé pour transmettre le message d’une manière qu’ils peuvent réellement entendre.

Vous n’avez pas peur du travail acharné, mais vous n’êtes pas du genre à faire plus d’efforts que nécessaire. S’il existe un moyen plus rapide d’atteindre vos objectifs ou une opportunité d’éviter des difficultés inutiles, vous sauterez dessus. Parfois, cependant, la voie difficile est en réalité la meilleure (voire la seule) façon de bien faire les choses. Des défis vous attendent peut-être aujourd’hui, mais plus tôt vous cesserez de chercher des raccourcis et vous installerez dans le travail, plus vite vous vous en sortirez.

Normalement, vous êtes doué pour prendre des décisions, et une fois que vous avez fait votre choix, vous ne regardez pas en arrière. Mais lorsque toutes les options semblent également bonnes ou mauvaises, il peut sembler presque impossible de choisir entre elles et vous finissez par ne rien faire. Aujourd’hui, cependant, l’inaction ne fera que vous faire sentir coincé. Vous ne pouvez pas explorer chaque possibilité, et il vaut mieux en expérimenter quelques-unes que rien du tout.

Vous êtes ambitieux par nature, mais même vous en avez parfois assez de vous efforcer constamment, de faire de grands progrès et de vous mettre en avant. Il est stressant de se sentir toujours au bord de l’échec et d’être conscient de l’ampleur de la chute. Aujourd’hui, ce que vous désirez le plus, c’est peut-être la sécurité. Vous avez envie de vous détendre, d’arrêter de vous dépasser tout le temps, de profiter de ce que vous avez. Faites simplement attention à ne pas vous retirer trop loin dans votre zone de confort au point d’oublier – ou de laisser quelqu’un d’autre oublier – que vous êtes courageux et prêt à vous battre pour vous-même.

Vous n’êtes pas du genre à perdre du temps à apprendre des choses simplement parce que les autres pensent qu’elles sont intéressantes ou importantes. Personne ne peut savoir toutet votre esprit est déjà plein de projets et d’idées qui toi se soucier. Aujourd’hui, cependant, essayez d’être un peu plus curieux à l’égard des choses qui comptent pour les personnes qui vous entourent. Posez des questions et écoutez sincèrement les réponses. Si vous abordez les conversations avec une réelle envie d’apprendre, vous pourriez être surpris de voir à quel point les gens autour de vous peuvent être intéressants.

Parfois, vous faites des choses dont vous savez qu’elles ne sont pas bonnes pour vous – vous suivez les idées farfelues des autres, vous passez du temps avec des personnes en qui vous n’avez pas entièrement confiance, vous acceptez des projets que vous ne pensez pas apprécier. C’est peut-être parce que vous êtes curieux de voir ce qui se passe ; c’est peut-être plus simple de suivre le courant. Aujourd’hui, cependant, mettez le pied à terre. Rappelez-vous à quel point il peut être satisfaisant de dire « non ». Arrêtez de donner la priorité aux désirs des autres : vous êtes le moteur de votre propre vie.

Recevez Madame Clairevoyante dans votre boîte mail Conditions d’utilisation et avis de confidentialité de Vox Media, LLC En soumettant votre e-mail, vous acceptez notre Termes et Avis de confidentialité et pour recevoir de la correspondance par courrier électronique de notre part.

Achetez le livre de Claire Comstock-Gay, Le Guide des étoiles de Madame Clairevoyante, ici.