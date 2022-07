Lecture recommandée sur les enclaves autoritaires américaines

Lorsque l’ère des droits civiques est arrivée et a brisé ce système autoritaire, le résultat n’a pas été seulement des droits civils pour les citoyens noirs individuels, mais une vaste redistribution du pouvoir politique aux États-Unis, tout comme les révolutions démocratiques dans d’autres pays l’ont entraîné. Vu sous cet angle, le chaos des années 1960 et 1970 prend une tournure très différente.

Réponses des lecteurs : des livres qui ont changé votre façon de voir le monde

Jan Levine Thal, de Madison, WI, a recommandé “The Mandarins” de Simone de Beauvoir

Le premier livre qui a changé ma vie il y a cinq décennies était The Mandarins. J’avais 21 ans, voyageant en Inde avec mon frère d’un hôtel bon marché à un logement de jeunesse sordide. Nous nous sommes arrêtés dans une sorte d’auberge tenue par une église. Le livre était assis sur une étagère avec la Bible et quelques autres tomes. Je l’ai ouvert paresseusement. J’étais ravi. Grâce à elle, j’ai compris ce que signifiait le retour des lumières à Paris après la Seconde Guerre mondiale. Et sur la perte nationale et l’identité sans fascisme. Je suis devenu un militant contre la guerre.

Felipe Fisher de Chicago, IL a recommandé “No Visible Bruises” de Rachel Louise Snyder

J’ai lu ce livre il y a quelques années et il a complètement changé ma façon de penser à la violence domestique. Snyder m’a fait confronter mes propres hypothèses et stéréotypes sur les victimes de violence domestique et la misogynie profondément enracinée qui permet à cette épidémie en cours de prospérer. Il est resté avec moi jusqu’à ce jour.

Sandra Hager Eliason, de Minneapolis, MN, États-Unis, a recommandé “Coût de la vie”, par Emily Florence Maloney

Je suis médecin. J’ai réfléchi et parlé des problèmes du système médical pendant des années, mais je n’ai pas été en mesure de trouver succinctement les mots justes pour distiller ces pensées et ces sentiments. Dans Coût de la vie, Maloney décrit comment une tentative de suicide l’a forcée à payer pendant des années, lui faisant réaliser le véritable coût de la vie. En tant qu’aide aux urgences, en tant que personne travaillant pour des produits pharmaceutiques, elle voit le système médical des deux côtés, patient et agent de santé, et est capable de décrire vraiment les problèmes d’une manière qui m’a fait continuer à dire “Oui!” et être reconnaissant que quelqu’un sache comment décrire les subtilités de ce système, les rouages ​​​​derrière les interactions avec les patients, d’une manière à laquelle les profanes pourraient s’identifier.

Ce que tu lis?

Merci à tous ceux qui m’ont écrit pour me parler de ce que vous lisez. S’il vous plaît, continuez à envoyer vos soumissions !