Lecture rapide de la fête des mères: Comment même les dieux aiment leurs mamans! | Actualités culturelles

S’il y a jamais une forme d’amour la plus pure sur terre, c’est bien l’amour de la Mère. Elle est la première enseignante de l’enfant. Le lien indescriptible entre une mère et son enfant est basé sur un amour désintéressé et inconditionnel. Des soins, un soutien d’amour, des conseils opportuns, votre guide de référence et votre meilleur ami pour la vie – c’est Mère pour vous. Elle veut le meilleur pour sa famille sans rien demander en retour – et c’est peut-être le plus grand trait dont une mère est dotée.

Chaque année, le deuxième dimanche de mai est dédié aux mamans, cependant, il y a des endroits où il tombe à un mois et une date différents. Cette année, La fête des mères sera célébrée le 9 mai.

La fête des mères est dédiée à toutes les mamans qui sont vos premières enseignantes et aident un enfant à progresser vers ses objectifs. Vous faites vos premiers pas de bébé dans ce monde en tenant la main de votre mère. Cette journée est dédiée à toutes les mères / figures maternelles de votre vie, afin de les faire se sentir spéciales et aimées!

L’importance des mères est suprême et même nos dieux en témoigneront. Faisons un voyage dans le passé et essayons de comprendre comment même nos dieux ont donné le respect et l’amour suprême à leurs mamans, les tenant le plus cher à leur cœur:

La relation divine entre Maa Yashoda et Shri Krishna est un exemple vibrant de la façon dont même une mère adoptive est plus vénérée que la mère biologique du Seigneur, Devki. La légende raconte que Krishna était l’enfant de Devki, qui a cependant été donné à Yashoda et Nanda à Gokul en échange de la fille Yogmaya par le père de Krishna Vasudeva la nuit de sa naissance. Cela a été fait pour le protéger du frère de Devki, Kansa, le roi de Mathura.

Bien que Yashoda ait été la mère adoptive de Krishna, leur relation est très chère. C’est Devki qui a enfanté le seigneur, mais Yashoda restera toujours dans les mémoires comme la mère aimante de Shri Krishna!

L’épouse de Lord Shiva, Parvati, ainsi que les enfants Ganesha, Kartikeya et sa fille Ashok Sundari sont le meilleur exemple d’une famille parfaite. La relation de Mata Parvati avec les enfants est quelque chose qui peut être envisagé et dont on peut tirer des leçons tout en s’occupant de ses propres enfants. On pense que la déesse Parvati a créé le Seigneur Ganesha toute seule, donc elle aimait énormément son enfant – à tel point que lorsque le Seigneur Shiva dans son humeur lui a coupé la tête, c’est Maa Parvati qui s’est fâchée et a demandé au Seigneur de ramener son fils. à la vie, quoi qu’il arrive.

Par conséquent, une tête d’éléphant a été placée sur le corps du seigneur Ganesha.

La déesse Parvati a également partagé un lien riche et affectueux avec ses autres enfants Kartikeya et Ashok Sundari.

Donc, cette fête des mères, inspirez-vous de la vie de nos dieux et faites en sorte que votre mère se sente spéciale. Assurer sa sécurité et celle de votre famille au milieu de la pandémie COVID et il ne peut y avoir de plus gros cadeau.

Nous souhaitons à tous une très bonne fête des mères!