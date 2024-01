Lecture obligatoire

‣ La programmation autour d’une nouvelle exposition Rothko à DC vise à mettre en lumière les influences musicales de l’artiste, dont Mozart. Michael Andor Brodeur rapporte pour le Washington Post:

Mais l’influence de la musique sur Rothko a été moins explorée – une force déterminante pour son esthétique si l’on en croit ce qui pourrait être sa deuxième phrase la plus citée : « Je suis devenu peintre parce que je voulais élever la peinture au niveau le plus élevé. niveau de caractère poignant de la musique et de la poésie. Pour Danielle Hahn, responsable du programme musical de la National Gallery, l’accent mis par l’exposition sur la pratique du peintre en atelier a été l’occasion d’entendre Rothko différemment. “Dans le passé, lorsque nous programmions Rothko, nous nous concentrions beaucoup sur Morton Feldman et d’autres contemporains de Rothko, des compositeurs qui écrivaient des choses inspirées par son art, des compositeurs qu’il connaissait”, explique Hahn. “Mais Mozart, et dans une moindre mesure Schubert et les autres compositeurs classiques, étaient à l’avant-garde de ce que Rothko adorait vraiment.”

‣ Écrire pour Mangeurexplique Luke Fortney pourquoi tant de restaurants à New York ferment, même après avoir survécu à la pandémie. Il écrit:

La dernière série de fermetures montre ce qu’il faut actuellement pour gérer un restaurant « réussi » à New York. Cela repose sur le capital des investisseurs, sur des journées de travail prolongées, sur la bonne adresse et peut-être sur un accord sur le loyer. Alors que plusieurs entreprises étaient arrivées à la fin de leur bail, de nombreuses autres avaient atteint un point de rupture : les ventes des restaurants n’ont pas rebondi aux niveaux d’avant la pandémie, mais les loyers commerciaux ont rebondi, disent les propriétaires. Pour en savoir plus, nous avons interrogé cinq restaurateurs sur leur décision de fermer.

‣ Christopher Knight rend compte de la restauration de deux peintures de la Renaissance allemande du XVIe siècle au Getty Museum pour le Horaires de Los Angeles:

Après un programme exigeant comprenant une réparation époustouflante des deux panneaux de tilleul craquelés vieux de 500 ans, le restaurateur principal de Getty, Ulrich Birkmaier, et son équipe ont stabilisé les peintures, tout en ramenant les images à quelque chose de proche de ce qu’elles étaient probablement quand ils ont quitté le grand et animé atelier de l’artiste à Wittenberg, à environ 70 miles au sud-ouest de Berlin, au XVIe siècle. J’ai vu les panneaux de Cranach trois fois dans l’atelier de conservation. Lors d’une interview au cours de laquelle les dernières retouches étaient appliquées quelques jours seulement avant le dévoilement public, Birkmaier a décrit ce travail de 30 mois comme « le travail le plus exigeant en main-d’œuvre » de sa carrière. Étonnamment, a-t-il déclaré, compte tenu de la stature de l’artiste et de l’importance probable d’un mécène pour une si somptueuse paire de peintures de six pieds, les panneaux sont composés de bois de qualité inférieure. De hautes lattes étroites de tilleul (ou de tilleul) étaient assemblées bout à bout avec de la colle. Les lattes individuelles comportent de nombreux nœuds, dont beaucoup doivent être retirés et remplacés par des inserts dans l’atelier de Cranach, et certains lors d’une conservation ultérieure. En tant que matériau naturel, le bois se dilate et se contracte, réagissant aux changements de température et d’humidité. Les longs joints linéaires et les bords des réparations éparses sont des sites d’écaillage et de perte de peinture importants. Woodworms s’est également donné une journée sur le terrain. Les traces des larves du coléoptère sont visibles à l’œil nu et, plus profondément, aux rayons X. Des groupes denses d’entre eux dans les registres inférieurs suggèrent que les panneaux auraient même pu se trouver dans l’eau à un moment donné, ramollissant le bois et incitant à l’infestation. Des morceaux de bois manquaient le long des bords inférieurs irréguliers, ce qui nécessitait un remplacement compliqué. Certaines parties de ses orteils, et en particulier ses orteils, avaient besoin d’être repeintes à partir de zéro, les images intactes de la paire des Offices étant utilisées comme guide utile pour la pédicure picturale.

‣ Partout aux États-Unis, les archives axées sur la documentation et la préservation de l’histoire des Noirs poursuivent leur travail malgré les interdictions éducatives. Adria R. Walker écrit pour le Gardien:

En novembre, un juge des successions géorgien, Kenya Johnson, a découvert dans la salle des archives du tribunal des documents remontant aux années 1840. Johnson et son équipe ont lu les documents, qui comprenaient des documents de planification successorale, des licences de mariage et des testaments indiquant comment les esclavagistes prévoyaient de transmettre les personnes qu’ils possédaient comme propriété. Lors d’une interview avec la chaîne WSBTV d’Atlanta, Johnson a lu à haute voix l’un des testaments : « Je lègue à ma fille Margaret Rebecca ma femme noire Gin. De teint foncé et tous ses enfants à elle et à ses héritiers pour toujours. Les documents, dans lesquels la vie et l’avenir des esclaves sont décrits sur des listes incluant le bétail et la porcelaine, soulignent la banalité de l’institution de l’esclavage. Les chercheurs affirment que ces documents pourraient être utiles d’une manière complémentaire à l’éducation – pour éclairer les discussions sur les réparations. “Certains de ces documents découverts pourraient, j’en suis sûr, jouer un rôle crucial dans les efforts visant à obtenir des réparations et à lutter contre les disparités raciales systémiques”, a déclaré Nafeesa Muhammad, professeur d’histoire au Spelman College. « Les historiens et autres chercheurs vont en profiter, notamment en ce qui concerne l’histoire de la Géorgie. »

‣ Ken Fritz avait pour mission de construire la plus grande chaîne stéréo du mondeet Geoff Edgers a l’histoire pour le Washington Poste:

Et il faudrait plus que ce qui allait devenir le joyau de tout son système : le tourne-disque personnalisé d’une valeur de 50 000 $, son « Frankentable », niché dans une base de 1 500 livres conçue pour contrecarrer toute vibration désagréable de l’aiguille et équipée de trois fonctions différentes. bras de lecture, chacun calibré pour obtenir un son différent à partir de la même plaque de vinyle.

‣ À l’occasion du 50e anniversaire du livre pour enfants bien-aimé Voitures, camions et choses qui marchent de Richard Scarry, l’auteur Peter Behrens réfléchit dans le New York Times:

Lorsque notre famille a découvert ce livre pour la première fois, Je venais d’acheter une camionnette de 40 ans et je développais un site Web appelé Autoliterate, principalement sur les vieux camions, les voitures et tout ce qui marche. Mais vous n’avez pas besoin de vous soucier des automobiles pour vous installer avec Scarry. J’envie toujours le don de l’auteur pour concevoir des titres pour la série Busytown qui s’adressent directement à leur public. Vous pouvez compter sur beaucoup d’élan dans un livre intitulé « Cars and Trucks and Things That Go ». Et quel meilleur titre pour un livre sur un cochon maladroit et sujet aux erreurs que « Soyez prudent, M. Frumble ! » ? Notre fils a toujours voulu savoir : « Que font les gens toute la journée ? » donc tout lire à ce sujet était profondément satisfaisant. Au moment où nous avons ouvert « Le meilleur livre de mots de tous les temps », nous avions prévu que ce ne serait que cela. Et c’était le cas : page après page de magnifiques dessins, parsemés de centaines de mots désignant à peu près tout à Busytown, des aéroports aux cornets de glace. Scarry avait trouvé comment créer des livres d’images non écoeurants avec tellement de choses à faire que chaque page devenait un délicieux exercice d’attention.

‣ L’écrivain Adrienne Raphel retrace la longue histoire et l’évolution du Monopoly pour Atlas Obscur:

Le monopole a une histoire suffisamment longue pour qu’il ait fait plus que défendre le capitalisme et détruire des familles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les renseignements britanniques ont créé des boîtes de jeu sosie qu’ils ont envoyées aux prisonniers de guerre, contenant non pas le plateau d’origine, mais des cartes et des outils pour les aider à s’échapper. Et Monopoly est tranquillement revenu à ses racines éducatives. Le jeu est fréquemment utilisé dans les contextes de l’économie et de la psychologie comportementale. Par exemple, le sociologue Ryan T. Cragun de l’Université de Tampa a créé différents livres de règles pour Monopoly afin de simuler en commençant par divers avantages et désavantages socio-économiques (« Capitalisme : version race, ethnicité et discrimination sexuelle/genre », « Communisme : version de Marx »). Paul Piff, de l’Université de Californie à Berkeley, a concocté une étude utilisant le Monopoly pour démontrer l’impact des privilèges sur la personnalité. Lorsque Piff a donné un avantage aléatoire à certains joueurs au début, ces joueurs se sont presque immédiatement transformés en chiens alpha. Ils « ont commencé à déplacer leurs pièces plus bruyamment sur le plateau, à afficher des « signes de domination et des démonstrations non verbales de pouvoir et de célébration », à manger davantage de bretzels et à devenir « plus grossiers, de moins en moins sensibles au sort des pauvres joueurs, et de plus en plus ». susceptible de montrer à quel point ils s’en sortaient bien. » La découverte la plus étonnante était l’état d’esprit d’auto-satisfaction des joueurs chanceux : « Après le match, les joueurs riches attribuaient leur succès à leurs compétences et à leur stratégie, et non aux avantages systématiques qu’ils avaient sur le terrain. autre joueur, même s’ils savaient que les avantages étaient réels et attribués au hasard.

‣ Science le magazine partage les plus grandes avancées scientifiques de 2023y compris les médicaments agonistes des récepteurs GLP-1 :

‣ Nous entendons constamment parler de pays d’Asie occidentale qui abandonnent le pétrole et s’efforcent d’avoir un avenir énergétique vert, mais comme le rapporte Kate Ferguson pour DWce n’est pas tout à fait vrai :

‣ L’artiste Malvika Raj partage une ouvrages d’art en l’honneur du regretté universitaire indien Dalit Rohith Vemula, décédé par suicide il y a huit ans cette semaine après avoir été suspendu par son université pour son activisme anti-caste :

‣ Pourrait ce marquer le retour du cottagecore ?

