Lecture en cours : DribbleBot

Ce n’est pas Lionel Messi, mais un robot à quatre pattes développé au laboratoire d’intelligence artificielle improbable de CSAIL peut dribbler un ballon de football sur des surfaces telles que l’herbe, le sable, le gravier, la boue et la neige.

Pour développer ces compétences difficiles à scénariser, les chercheurs se sont tournés vers une simulation, un jumeau numérique du monde naturel. « DribbleBot » a commencé sans savoir comment dribbler, mais il a appris par essais et erreurs quelle séquence de forces il devait appliquer avec ses jambes. Quatre mille versions du robot pourraient être simulées en parallèle, accélérant considérablement le processus.

« Au fil du temps, il apprend à mieux manipuler le ballon de football pour correspondre à la vitesse souhaitée », explique Gabe Margolis ’20, MEng ’21, étudiant au doctorat au MIT, qui a dirigé le travail avec l’assistant de recherche Yandong Ji. Grâce à un contrôleur de récupération que l’équipe a intégré à son système, le bot peut également naviguer sur un terrain inconnu et se remettre d’une chute. Ces compétences pourraient avoir des applications bien au-delà du football.

« Aujourd’hui, la plupart des robots sont à roues. Mais imaginez qu’il y ait un scénario de catastrophe, une inondation ou un tremblement de terre, et nous voulons que des robots aident les humains dans le processus de recherche et de sauvetage. Nous avons besoin que les machines traversent des terrains qui ne sont pas plats, et les robots à roues ne peuvent pas traverser ces paysages », explique Pulkit Agrawal, professeur à l’EECS et directeur de l’Improbable AI Lab. Les tentatives précédentes de programmation de robots jouant au football supposaient un terrain plat et dur, et le bot n’essayait pas de « courir et manipuler le ballon simultanément », explique Ji.

Côté matériel, le robot est doté de capteurs qui lui permettent de percevoir l’environnement, d’actionneurs qui lui permettent d’appliquer des forces et d’un « cerveau » informatique qui convertit les données des capteurs en actions, le tout dans un ensemble compact et autonome.

« Notre robot peut aller dans la nature car il transporte tous ses capteurs, caméras et [computing resources] à bord », dit Margolis. Les prochaines étapes de l’équipe consistent à lui enseigner de nouvelles compétences comme la gestion des pentes et des escaliers.