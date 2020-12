Les adjoints du shérif du comté de Wilson, dans le Tennessee, ont arrêté un «véhicule suspect» et envoyé un robot désamorçant les bombes, après qu’il aurait joué un enregistrement audio similaire sur un camping-car qui a explosé à Nashville le jour de Noël.

Le véhicule, un camion à caisse blanche, a été arrêté le long de la route 231 sud près du parc d’État des Cèdres du Liban, dans le Tennessee, dimanche. Le bureau du shérif du comté de Wilson au Liban a fermé la route et a enquêté sur la « méfiant » véhicule, envoyant un robot d’escouade à la bombe.

*** FERMETURE DE LA ROUTE *** L’autoroute 231 sud du parc d’État des Cèdres du Liban à la route de Richmond Shop est actuellement fermée en raison d’un véhicule suspect. Veuillez éviter la zone et chercher un autre itinéraire. Nous publierons des mises à jour au fur et à mesure que de plus amples informations arriveront. – Shérif Wilson Co (@wilsonsheriff) 27 décembre 2020

REGARDER EN DIRECT: Les députés du THP, du FBI et du comté de Wilson enquêtent sur un camion à boîte blanche sur Murfreesboro Rd au Liban. https://t.co/KwHuVQvQFa https://t.co/bWLUPUq11V – WSMV News4 Nashville (@WSMV) 27 décembre 2020

Alors que les députés encerclaient le camion, les médias locaux ont rapporté que le chauffeur avait été arrêté. Le bureau du shérif du comté voisin de Rutherford a déclaré à WKRN News que le véhicule avait été « Lecture audio similaire à ce qui a été entendu avant l’explosion du jour de Noël à Nashville. »

Le bureau du shérif du comté de Rutherford dit qu’il est sur les lieux d’un camion boîte blanche garé dans un dépanneur sur l’autoroute. 231 South, dans le comté de Wilson, « lecture audio similaire à ce qui a été entendu avant l’explosion du jour de Noël à Nashville. » Le chauffeur a été arrêté. pic.twitter.com/0o2WJKkyN2 – Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) 27 décembre 2020

Le parc d’État des Cèdres du Liban est situé à seulement 48 km de Nashville. Deux jours plus tôt, un véhicule récréatif garé dans le centre-ville de la ville a explosé, dévastant les devantures de magasins et blessant trois personnes. Peu de temps avant l’explosion, un haut-parleur du camping-car avait diffusé un avertissement d’évacuation et, selon la police, un compte à rebours jusqu’à zéro et un enregistrement du hit pop de 1965 de Petula Calrk, «Downtown».

On ne sait pas lequel de ces enregistrements était similaire à celui qui aurait été diffusé depuis le camion-caisse dimanche.

La police de Nashville enquête sur un homme du nom d’Anthony Quinn Warner en relation avec l’attentat du jour de Noël. Comme le FBI a nommé Warner comme un « personne d’intérêt » dimanche, des agents ont perquisitionné une propriété liée à l’homme de 63 ans. Alors que l’attentat avait eu lieu près d’un bâtiment AT&T, des agents auraient demandé aux habitants si Warner avait discuté «Paranoïa à propos de la technologie 5G», ou si la technologie 5G était utilisée pour «Espionner les Américains.»

Un tissu a été trouvé près du site de l’explosion qui pourrait être potentiellement des restes humains, bien qu’on ne sache toujours pas si ce tissu appartient à Warner.

