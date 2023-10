Cette semaine, le Conseil de la Maison Blanche sur la qualité de l’environnement (CEQ), le Bureau de la gestion et du budget (OMB) de la Maison Blanche et le Conseil directeur de l’amélioration des permis fédéraux (Conseil des permis) ont réuni des responsables de l’agence et des professionnels des secteurs de l’environnement et des technologies de l’information pour discuter comment les logiciels et autres outils peuvent fournir des évaluations environnementales plus efficaces et efficientes. Le tout premier Sommet sur les technologies et les données en matière de permis environnementaux s’est tenu mardi à la Maison Blanche et au siège de l’Administration des services généraux.

Pour atteindre les objectifs historiques du président Biden en matière d’énergie propre et d’infrastructures, un élément essentiel de Bidenomics, l’administration Biden-Harris entreprend un effort pangouvernemental pour accélérer l’obtention de permis fédéraux tout en garantissant de solides protections environnementales et un engagement communautaire solide. Le sommet a réuni le personnel des agences fédérales et étatiques, des organisations à but non lucratif, des universitaires et des leaders de l’industrie pour éclairer l’étude E-NEPA du CEQ demandée dans la loi sur la responsabilité fiscale. Les participants au sommet ont également discuté du déploiement de logiciels innovants et réussis pour les processus d’autorisation au sein des agences gouvernementales, de la nécessité d’améliorer les logiciels pour permettre des évaluations environnementales plus efficaces et efficientes, et des prochaines étapes des efforts de l’administration Biden-Harris pour moderniser la technologie utilisée par les agences pour mener des évaluations environnementales. et d’autres processus d’autorisation.

Dans le cadre du sommet, le Permitting Council a annoncé qu’il débloquerait 25 millions de dollars au titre de la loi sur la réduction de l’inflation pour moderniser les logiciels et la technologie liés aux autorisations et stimuler l’innovation afin de faire progresser la stratégie d’autorisation de l’administration Biden-Harris. Cette annonce de financement reflète l’engagement de l’Administration à garantir que les examens environnementaux fédéraux et les processus d’autorisation sont efficaces, efficients et transparents, guidés par les meilleures données scientifiques disponibles pour promouvoir des résultats environnementaux et communautaires positifs, et façonnés par un engagement et une contribution précoces et significatifs du public.

Une séance plénière d’ouverture a présenté une vision de l’utilisation de la technologie et des données pour améliorer les évaluations environnementales et, en particulier, a mis en lumière deux exemples de développement réussi d’outils numériques au US Fish and Wildlife Service et à l’Environmental Protection Agency des États-Unis. Les participants ont assisté à des séances en petits groupes sur la cybersécurité, la mise en œuvre de services partagés entre les agences fédérales, le financement et la dotation en personnel des initiatives de délivrance de logiciels d’autorisation, ainsi que le rôle de la technologie dans des évaluations environnementales plus efficaces et efficientes. Les participants ont également pu voir des démonstrations et en apprendre davantage sur le développement et l’utilisation des outils suivants :

Dans l’après-midi, les agents fédéraux de l’environnement et les directeurs de l’information se sont joints à une table ronde pour discuter des défis communs et explorer des solutions et des opportunités d’utiliser des outils numériques pour réaliser des examens environnementaux et des permis efficaces et efficients.

Les principaux participants au sommet comprenaient :