Lecture d’horoscope hebdomadaire pour chaque signe du zodiaque du 26 mai au 1er juin

À la fin de la semaine dernière, Jupiter est entré dans les Gémeaux.

À la fin de la semaine dernière, Jupiter est entré dans les Gémeaux. La planète de la croissance et de la générosité passe environ une année à la fois dans chaque signe, et au cours des 12 derniers mois, elle a été garée dans un Taureau têtu et fiable. Alors que Jupiter en Taureau récompense la détermination, avec ce changement, vous aurez plus de chances de trouver la chance grâce à la curiosité et à l’adaptabilité. En restant ouvert d’esprit et en suivant vos intérêts là où ils vous mènent (aussi aléatoires ou improductifs qu’ils puissent paraître), vous arriverez exactement là où vous devez être. En attendant, retrouvez ci-dessous l’horoscope hebdomadaire de chaque signe du zodiaque.

Vous avez parfois du mal à rester assis – vous avez trop de feu pour cela. Il y a des rêves à poursuivre, des projets à mettre en œuvre, des idées à exprimer. Mais même si cette semaine sera probablement une période active et sociale, elle pourrait ne pas être productive. N’oubliez pas que vous n’avez pas toujours besoin d’utiliser votre énergie pour faire avancer les choses. Il peut suffire d’apprendre, de dialoguer avec d’autres personnes, de s’amuser. Ne vous inquiétez pas de ce que vous accomplissez ou n’accomplissez pas. Jouer, et non travailler, est pour le moment le meilleur moyen de trouver satisfaction.

Il est difficile d’être généreux quand on a hâte de répondre à ses propres besoins. Lorsque vous avez à peine un moment pour faire ce que vous aimez, il est peu probable que vous prêtiez votre temps à quelqu’un d’autre ; lorsque nos propres ressources sont limitées, il est difficile de vouloir partager. Essayez néanmoins de donner ce que vous pouvez aux personnes qui vous entourent cette semaine. La générosité sera encore plus payante que d’habitude. Cela ouvrira des portes, renforcera des relations importantes et en forgera de nouvelles, rendra le monde plus doux et votre vie plus facile. Partagez ce que vous pouvez et vous serez heureux de l’avoir fait.

Même si un excès de confiance peut être dangereux, vous avez probablement rencontré le problème inverse. Vous vous êtes senti inhabituellement nerveux à l’idée de faire un mauvais choix, de décevoir les personnes que vous aimez ou simplement de perdre votre temps. Maintenant, enfin, votre confiance en vous reviendra. Vous avez appris, accumulé des expériences, êtes devenu plus fort et vous pouvez enfin sentir à quel point vous avez grandi. Ne vous inquiétez pas trop des erreurs, vous en ferez inévitablement et ce ne sera pas la fin du monde. Lorsque vous prenez des décisions basées sur la confiance et non sur la peur, vous ne vous tromperez pas.

Plus vous êtes conscient du fait que votre temps sur terre est limité, plus vous ressentez la pression de faire quelque chose de vous-même, de réaliser vos rêves, de changer le monde. tout de suite. Mais la pire chose que vous puissiez faire cette semaine est de vous précipiter. C’est le moment d’explorer et d’errer, de rester ouvert à de nouvelles expériences. N’essayez pas de forcer les choses et de supposer que vous savez quelle forme votre vie est « censée » prendre. L’univers est trop imprévisible pour cela. Laissez votre histoire se dérouler à son rythme.

Comme la plupart des gens, vous aspirez à être spécial d’une manière ou d’une autre. Vous voulez être le premier, le plus grand, le meilleur. Parfois, cependant, tous ces efforts deviennent épuisants – et même si vous faire Parvenez au sommet de votre domaine, il est peu probable que ce soit aussi enrichissant que vous l’espériez. Faites une pause dans vos efforts pour être exceptionnel. Il suffit simplement de vivre une vie pleine et intéressante en ce moment. Être une star ne vous rendra pas heureux cette semaine, mais être un être humain entouré de votre communauté le fera.

Si vous voulez faire quelque chose, vous voulez le bien faire. Cela s’applique également à votre travail, à vos passe-temps, à vos relations : vous n’êtes pas du genre à vous relâcher ou à rogner sur les raccourcis. Vous vous souciez de la précision des moindres détails. C’est un trait admirable, mais qui peut parfois vous freiner. Laissez aller votre imagination; essayez des idées et des méthodes qui pourraient ne pas fonctionner. Pour l’instant, libérez-vous de l’attente de faire des choses droite. Mieux vaut faire des erreurs intéressantes que de ne rien faire de peur de commettre des erreurs.

Il arrive souvent qu’il soit logique de rester dans sa zone de confort, d’opter pour ce qui est familier (même s’il est imparfait) plutôt que de s’aventurer dans l’inconnu. Cette semaine n’en fait pas partie. Jouer trop prudemment ne fera que mener à la déception pour le moment. Prendre des risques ne mènera peut-être pas exactement au résultat que vous espérez, mais cela ouvrira de nouvelles portes et élargira votre vie d’une manière dont vous n’aviez pas réalisé que vous en aviez besoin. Ne choisissez pas l’option ennuyeuse simplement parce que c’est facile. Misez gros sur vous-même et sur vos rêves.

Peu importe combien tu savoirintellectuellement, que vous êtes capable et apprécié, vous ne le faites pas toujours sentir de cette façon. Dans la vie de tous les jours, on se sent encore parfois nerveux, exclu, mal armé pour faire face aux problèmes qui se présentent à nous. Mais votre doute passe au second plan cette semaine. Il devient plus facile d’avoir confiance en soi, d’avoir la foi sincère que l’on est suffisant. Vous êtes puissant et talentueux et rempli d’une sagesse durement acquise sur vous-même et sur le monde. Vous disposez de tous les outils dont vous avez besoin ; il ne vous reste plus qu’à les utiliser.

Même si votre calendrier social est chargé et que vous êtes entouré de personnes qui se soucient de vous, vous vous sentez parfois seul. Tout le monde le fait. Peut-être que vous vous sentez incompris ; peut-être que vos relations ne sont pas aussi profondes que vous le souhaiteriez ; peut-être que les personnes que vous aimez le plus sont confrontées à leurs propres problèmes. Cette semaine, il sera plus facile de retrouver l’intimité qui vous manquait. De nouvelles personnes importantes pourraient entrer dans votre vie, ou les tensions avec un vieil ami pourraient enfin s’atténuer. Essayez de laisser vos murs s’effondrer au moins un peu. Si vous restez ouvert à l’amour, il vous trouvera.

Même si cela peut aller à l’encontre de votre nature, vous feriez bien de ne pas planifier aussi loin dans le futur cette semaine. La réflexion à long terme peut être stratégique, mais elle peut également rendre plus difficile la présence au quotidien. Tout ne doit pas nécessairement durer éternellement ou être lié à vos grandes ambitions. Vous méritez la liberté d’essayer de nouvelles routines sans vous soucier de savoir si vous pourrez les maintenir, de vous lancer dans de nouveaux projets intéressants sans vous soucier de la manière dont ils s’intégreront dans votre plan quinquennal. Ayez confiance que les pièces s’assembleront avec le temps.

Lorsque vous êtes coincé dans une ornière (au travail, dans votre vie amoureuse ou d’une manière plus nébuleuse et existentielle), cela peut prendre quelques tentatives pour s’en libérer. La première tentative pourrait ne pas fonctionner… ni la deuxième, ni même la troisième. Il est facile d’abandonner, d’imaginer que l’on est maudit de s’ennuyer et d’être insatisfait pour toujours, mais ce n’est pas vrai. Plus vous essayez différentes idées, rencontrez de nouvelles personnes, parcourez des sentiers juste pour voir où ils mènent, plus vous vous rapprocherez de la vie que vous souhaitez. Tu y es presque. Il vous suffit de continuer.

Dernièrement, vous vous êtes senti à la dérive. Peut-être que votre vie a traversé un bouleversement dramatique, que votre réseau de soutien a changé ou que la transformation a été interne. Quoi qu’il en soit, vous ne savez pas exactement où vous appartenez ni quel est réellement votre objectif. Maintenant, votre travail consiste à découvrir qui vous êtes – et, plus important encore, qui vous vouloir être – dans ce paysage différent. Réinventez-vous, laissez derrière vous vos vieux bagages et trouvez du soutien dans des endroits nouveaux et surprenants. La vie ne cesse de changer, mais vous pouvez trouver l’amour et le bonheur partout où vous atterrissez.

