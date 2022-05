Lecture d’été – Le New York Times

J’ai été ravi d’essayer le livre de cuisine de mon collègue Eric Kim, “Korean American: Food That Tastes Like Home”. Il est décrit comme «exubérant et érudit», alors j’espère que ce sera aussi amusant à lire qu’à cuisiner. L’histoire maritime de Keith Thomson « Né pour être pendu : l’histoire épique des gentlemen pirates qui ont pillé les mers du Sud, sauvé une princesse et volé une fortune » semble transportante. Je veux lire à peu près tous les thrillers du résumé de Sarah Lyall, en particulier «The Murder Rule» de Dervla McTiernan: «en partie thriller juridique, en partie roman policier, en partie analyse d’un règne de terreur dans une petite ville et en partie fouille des secrets et des mensonges de le passé.”

Un tas de fiction littéraire intrigante arrive également cet été. La «Famille nucléaire» de Joseph Han, sur une famille américano-coréenne vivant à Hawaï au moment de la fausse alerte au missile de 2018, semble prometteuse. Sloane Crosley et Ottessa Moshfegh ont de nouveaux romans à venir, et 24 ans après “Election”, Tom Perrotta ramène son ambitieux protagoniste du lycée dans “Tracy Flick Can’t Win”. (Elle est directrice adjointe maintenant.) Oh, et Mohsin Hamid, Maggie O’Farrell et Jean Hanff Korelitz ont tous aussi de nouveaux romans. Ça va être un été chargé.

Qu’avez-vous hâte de lire ? Dites-moi.

