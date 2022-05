Lecture de vacances, déballé – The New York Times

Quels livres lisez-vous lors de vos voyages ? Je choisis généralement le mien à la manière d’une mariée organisant ses accessoires “quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau”. Donc : un livre contemporain que j’ai gardé en récompense — cet été, ce pourrait être « The Candy House » de Jennifer Egan ; un livre que je voulais lire mais que je n’ai pas encore lu – peut-être “Transit of Venus” de Shirley Hazzard.

Aussi : Un thriller captivant. Et puis un vieil ami réconfortant, souvent un livre pour enfants comme “Charlotte’s Web” ou “The Golden Compass”. Et je prendrai mon Kindle, qui n’est pas amusant en tant que mécanisme de livraison littéraire, mais qui a l’avantage de mettre la bibliothèque du monde à portée de main.

Si vous le faites correctement, vous descendrez de l’avion si amoureux de votre livre que vous voudrez continuer à lire dans la file des douanes, puis continuer en attendant vos bagages, puis à l’hôtel plus tard pour vous aider à vous calmer. avant d’aller dormir.

Et cela me ramène à mon deuxième souvenir de lecture et de voyage préféré, après mon voyage en voiture de jeunesse. C’était en juin 1985 et je venais juste d’obtenir mon diplôme universitaire. Je n’avais pas d’emploi et je n’en avais pas encore la perspective, et je ne me sentais pas bien alors que je me préparais à me lancer dans ce qui devait être (et serait finalement) une aventure Eurail transformatrice à travers l’Europe.

J’avais réservé une place bon marché sur un vol de nuit complet vers Paris, et j’étais trop anxieux et excité pour dormir. Peu importait que le livre que j’avais apporté, “The Paradine Case”, le thriller juridique exagéré de 1933 de Robert Hichens sur un avocat londonien marié et honnête qui tombe amoureux d’un client – une femme accusée d’avoir empoisonné son mari -, n’est pas, selon les normes les plus objectives, une grande œuvre littéraire. C’est une belle histoire. (Hitchcock en a fait plus tard un film, avec Gregory Peck.)

J’ai été accroché dès la première ligne: “Sir Malcolm Keane, KC, a mis son manteau doublé de fourrure dans le vestiaire du Cleveland Club au coin de Pall Mall, a ramassé son chapeau noir doux, ses gants en peau de daim et son parapluie étroitement enroulé, et sortit dans la grande salle carrée où un immense feu brûlait sur le large foyer. C’était plein de descriptions pointillistes, de drames intenses et d’émotions intenses, parfaits pour mon humeur fébrile. Lorsque je suis arrivé le lendemain matin, toujours en train de lire, avec « And She Was » des Talking Heads lancé sur mon Walkman, j’étais épuisé et ravi. Le moyen idéal pour partir en vacances dans l’inconnu.