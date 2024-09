Lecture de l’horoscope quotidien pour chaque signe du zodiaque : 30 septembre 2024

Claire Comstock-Gay, chroniqueuse astrologue et Cut, lit les étoiles dans le rôle de Madame Clairevoyante. Photo-illustration : par The Cut ; Photo : Getty Images

Le Soleil et Mercure s’alignent cet après-midi en Balance impartiale et, à mesure que le puissant soleil s’associe à la planète de la pensée et de la communication, vous pouvez vous attendre à de nouvelles idées. Les problèmes auxquels vous avez réfléchi pourraient s’avérer finalement moins insolubles : vous serez surpris de ce qui devient possible avec un peu de créativité et une volonté de faire des compromis.

En théorie, vous reconnaissez qu’il peut être utile de demander conseil aux autres. Dans la pratique, cependant, cela représente souvent plus de problèmes que cela n’en vaut la peine : parfois, ils vous donnent des conseils basés sur leur des objectifs et des expériences, pas les vôtres, et parfois ils vous disent des choses que vous préféreriez ne pas entendre. Aujourd’hui, cependant, si vous êtes confronté à un problème ou à une décision importante, assurez-vous de consulter ceux en qui vous avez confiance. Peut-être qu’ils vous aideront à examiner le problème sous un nouveau jour, ou peut-être qu’ils confirmeront que vous aviez raison – dans tous les cas, vous en bénéficierez.

Tous les défauts et toutes les contradictions des gens peuvent devenir incroyablement évidents aujourd’hui. Vous pouvez voir clairement les traits de caractère et les mauvaises habitudes qui retiennent vos amis, et s’ils le feraient seulement écouter pour vous, pensez-vous, ils pourraient transformer leur vie. Mais faites attention à la façon dont vous vous exprimez : vous avez peut-être objectivement raison, mais cela ne signifie pas que les gens doivent vous écouter. Ce n’est pas votre travail de réparer la vie des autres à leur place, et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est d’être gentil.

Dernièrement, il semble plus important que jamais de ne pas perdre votre temps ou votre énergie : vous disposez de quantités limitées des deux et vous ne voulez pas les consacrer à un travail qui n’a pas d’importance ou à des personnes qui ne vous tiennent pas vraiment à cœur. Le problème est qu’il peut être difficile de distinguer ce qui compte vraiment. Alors aujourd’hui, sortez complètement la question de votre tête. Donnez-vous la permission de travailler sur des projets juste pour vous amuser, de passer du temps avec les gens uniquement parce qu’ils vous font rire. Plus tard, vous découvrirez peut-être que ces moments apparemment improductifs vous ont finalement rapproché de vos objectifs.

Il est facile de se laisser prendre par la nostalgie, alors vous faites un effort conscient pour ne pas rester coincé dans le passé et plutôt continuer à avancer. Aujourd’hui, cependant, vous constaterez peut-être que cela est impossible : des souvenirs continuent de surgir et des sentiments enfouis depuis longtemps continuent de vous distraire de votre travail. Plus vous essayez de les ignorer, plus ils vous rongeront discrètement. Mais si vous prenez le temps de les traiter, vous pourriez enfin trouver la vision ou la conclusion dont vous aviez besoin pendant tout ce temps.

Votre emploi du temps pourrait être inhabituellement chargé aujourd’hui, rempli non seulement de courses qui nécessitent votre attention, mais également d’obligations sociales. Partout où vous allez, il y a quelqu’un qui a une question à poser, une histoire à raconter, un potin à partager. Aucune interaction individuelle n’est susceptible de changer la vie, mais chaque petit élément s’ajoutera à quelque chose de plus grand. Tu n’as pas besoin de savoir de quoi il s’agit moyens encore; gardez simplement les yeux ouverts et restez curieux du monde qui vous entoure.

Votre vision du monde vous semble simple, voire explicite : vous dépensez beaucoup du temps à interroger vos propres hypothèses et à affiner vos principes. Mais aujourd’hui, d’autres personnes pourraient vous mettre au défi de vous expliquer. Essayez de ne pas prendre cela comme un affront personnel, mais plutôt comme une opportunité. Même si vous passez beaucoup de temps à réfléchir à vos valeurs, il est plus rare que vous ayez l’occasion d’en parler avec les autres : ne manquez pas l’occasion de les partager.

Cela peut vous prendre beaucoup de temps pour décider ce que vous pensez d’un problème (ou d’une personne). Certaines personnes considèrent cela comme un signe d’insécurité, mais en réalité, vous avez simplement besoin de temps pour traiter les informations de manière approfondie et selon vos propres conditions. Une fois que vous faire prenez une décision, vous pouvez être sûr qu’elle est solide. Et aujourd’hui, vous pourriez enfin trouver la clarté nécessaire pour faire un appel sur quelque chose dont vous avez délibéré. Votre position peut être la plus populaire, ou elle peut être en décalage avec celle de certaines personnes autour de vous ; de toute façon, c’est le vôtre.

Vous êtes fier de votre capacité à garder des secrets – ceux que les autres partagent avec vous mais aussi les vôtres. S’il y a quelque chose que vous ne voulez pas que les autres sachent sur vous-même, il est peu probable que vous le révéliez dans un moment de faiblesse ; tu sais te taire quand ça compte. Parfois, cependant, cela joue contre vous. Cela rend plus difficile la connexion avec les autres et signifie que vous avez tendance à porter une charge incroyablement lourde. Aujourd’hui, il est peut-être temps de vous ouvrir à quelqu’un en qui vous avez confiance : il saura probablement que vous cachez quelque chose.

La plupart du temps, vous avez confiance en qui vous êtes. Vous savez, au moins sur le plan intellectuel, que vos imperfections font simplement partie de ce qui vous rend toi. Parfois, cependant, vous regardez les gens autour de vous et souhaiteriez pouvoir vous intégrer un peu mieux, que les compétences qui semblent faciles à acquérir pour vos amis vous viennent aussi facilement. Aujourd’hui, rappelez-vous que toi avoir des compétences que personne d’autre n’a aussi. Concentrez-vous sur le travail, la création artistique ou le rendu des idées que personne d’autre que vous ne peut faire.

Plus vous vous montrez intelligent et compétent, plus le travail a tendance à se retrouver dans votre assiette. D’autres reconnaissent que s’ils veulent que quelque chose soit fait, vous êtes la bonne personne à qui demander. Mais même si cela peut être flatteur au départ, voire excitant, cela détourne également l’attention de vos objectifs personnels. Aujourd’hui, assurez-vous de ne pas vous enliser dans le travail et les rêves des autres. Réservez une partie de votre temps et de votre énergie pour les projets qui vous intéressent toi.

Vous avez beaucoup appris sur vous-même et sur ce dont vous avez besoin pour être heureux. Chaque expérience qui vous rend excité et vivant – ou, à l’inverse, qui vous laisse stressé ou ennuyé – est un point de données. Les regarder ensemble devrait révéler des informations utiles sur ce que vous pouvez faire pour vivre une vie heureuse et pleine de sens, mais jusqu’à présent, la vue d’ensemble vous a échappé. Aujourd’hui, cependant, les réponses que vous cherchiez pourraient devenir plus claires. Le défi est désormais d’arrêter de penser et d’agir.

Il est facile pour vous d’analyser trop profondément les interactions, de penser qu’il y a quelque chose de sérieux qui se prépare sous la surface alors qu’en réalité, l’autre personne a simplement faim, est fatiguée ou est distraite. Essayer de lire dans les pensées de quelqu’un n’est presque jamais aussi efficace que de simplement lui demander comment il va. Mais aujourd’hui, faites confiance à votre instinct. Si quelque chose semble déséquilibré, c’est probablement le cas. Si vous percevez une ambiance étrange, cela vaut la peine de creuser plus profondément. L’intuition à elle seule ne vous donne peut-être pas une image complète, mais elle peut vous dire où chercher.

Achetez le livre de Claire Comstock-Gay, Le Guide des étoiles de Madame Clairevoyante, ici.