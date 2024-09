Lecture de l’horoscope quotidien pour chaque signe du zodiaque : 27 septembre 2024

Claire Comstock-Gay, chroniqueuse astrologue et Cut, lit les étoiles dans le rôle de Madame Clairevoyante. Gwyneth Paltrow, une Balance.

Photo-illustration : par The Cut ; Photo : Getty Images

La lune décroissante passe aujourd’hui dans le Lion fier et courageux, alors qu’elle touche à la fin d’un cycle et se prépare à commencer le suivant. Vous pourriez vous sentir coincé dans la zone liminale entre la fin d’une phase et le début de la suivante, et il est facile de se fatiguer inutilement en essayant d’accélérer le changement. Mais le monde évolue à son propre rythme, et parfois on peut en apprendre davantage – et aussi s’amuser davantage – en l’acceptant plutôt qu’en essayant frénétiquement d’accélérer les choses.

Vous n’êtes pas du genre à traîner les pieds. S’il y a une voie rapide, vous voulez y être. Ce n’est pas que vous soyez obsédé par l’efficacité, simplement que vous ne voyez pas l’intérêt de traîner. Vous savez que le temps est limité et vous souhaitez tirer le meilleur parti du vôtre. Mais aujourd’hui, essayez de prendre la route panoramique plutôt que la route directe. Donnez-vous la permission de flâner et de suivre votre curiosité. Pour l’instant, du moins, il est plus important de jouer que de se soucier d’obtenir des résultats.

Ce que vous souhaitez le plus aujourd’hui, c’est vous sentir soutenu et pris en charge par les personnes qui vous entourent – ​​mais vous aurez peut-être l’impression que personne n’a assez de temps pour vous. Vous pourriez être tenté de vous déchaîner ou de laisser les rancunes prendre racine, mais essayez de ne pas le prendre personnellement : les gens vous aiment, mais ils ne savent tout simplement pas toujours comment le montrer comme vous le souhaitez. Ce sentiment d’être négligé fait partie du flux et reflux naturel des relations. Pour l’instant, si vous n’obtenez pas ce dont vous avez besoin des autres, faites de votre mieux pour donner toi-même les soins que vous désirez.

Même si vous êtes occupé, vous pourriez encore vous ennuyer aujourd’hui. Le problème n’est pas que vous n’avez rien à faire, mais que rien de tout cela ne vous éclaire. Les activités qui représentaient autrefois un défi passionnant sont désormais faciles à réaliser. Le travail qui enflammait votre imagination a commencé à paraître ennuyeux et routinier. Cela peut ressembler à un désastre, mais en réalité, votre agitation est un signe de croissance. N’essayez pas de retourner dans le passé : acceptez la partie de vous-même qui veut plus.

Vous pourriez vous sentir tiré dans deux directions différentes : une partie de vous veut la sécurité, tandis qu’une autre partie aspire au mystère et aux possibilités. Ce conflit intérieur fait qu’il est difficile de savoir quelles sont les priorités au quotidien, mais vous rendez probablement les choses plus difficiles qu’elles ne devraient l’être. Si la situation dans son ensemble vous stresse, oubliez-la pour le moment et profitez de chaque instant comme il vient. Prenez les petites décisions avec courage et intégrité, et vous arriverez finalement là où vous voulez aller.

Même si certaines personnes prétendent ne pas se soucier de ce que les autres pensent d’elles, vous reconnaissez que les opinions des autres comptent profondément. Vous ne vivez pas en vase clos : vos relations affectent la façon dont vous pouvez vous déplacer dans le monde et décident souvent des opportunités qui s’offrent (ou non) à vous. Mais aujourd’hui, rappelez-vous qu’il vaut mieux être détesté pour votre vrai moi que aimé pour un faux. Si tu abandonnes l’idée dont tu as besoin tout le monde pour penser du bien de vous, vous créerez un espace pour que votre moi authentique puisse transparaître.

Aujourd’hui, vous pourriez vous retrouver d’humeur calme. Peu importe ce qui se passe autour de vous, rien ne semble plus attrayant que d’annuler vos projets et de passer du temps seul. Et si c’est possible, c’est peut-être la meilleure chose à faire : cela ne sert à rien de se présenter à un événement pour passer toute la soirée à souhaiter être de retour à la maison. Plus important encore, se donner le temps et l’espace pour réfléchir pourrait enfin conduire à la grande avancée que vous recherchez.

Lorsque vous vous sentez déprimé, vous pouvez trouver toutes sortes de raisons pour lesquelles vous ne devriez pas être fier de la vie que vous avez bâtie. Vous vous dites que ce n’est pas vraiment impressionnant, que d’autres ont fait plus ou que cela ne compte pas parce que vous avez reçu de l’aide en cours de route. Mais aujourd’hui, rappelez-vous qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à être totalement autonome : il est plus utile – et certainement plus joyeux – de se concentrer sur l’appartenance à une communauté.

Dernièrement, on a l’impression que tout le monde essaie constamment de vous dire quoi faire, comment passer votre temps, de quoi vous soucier. De votre patron à votre famille, votre vie semble remplie de personnes qui veulent dicter les conditions de votre existence. Aujourd’hui, rappelez-vous que vous n’êtes pas obligé d’écouter, quelle que soit l’autorité avec laquelle vous parlez. Il n’est pas non plus nécessaire que ce soit une grande lutte de pouvoir. Vous pouvez simplement, tranquillement, choisir de suivre votre propre chemin.

Parfois, ce sont les autres qui vous freinent, vous empêchant de réaliser vos plus grands rêves. D’autres fois, cependant, vous vous mettez en travers de votre propre chemin. Vous vous dites que vous n’avez pas ce qu’il faut, ou que vous devez modérer votre ambition, ou que d’une manière ou d’une autre, vous ne méritez pas les choses que vous désirez le plus. Aujourd’hui, votre travail consiste à abandonner tout cela. Croire vraiment en soi est plus facile à dire qu’à faire, mais au moins, vous devez essayer.

Vous pouvez généralement garder la tête froide dans n’importe quelle situation, mais aujourd’hui, il peut être plus difficile de contrôler vos émotions. Chaque commentaire irréfléchi que vous entendez semble personnel ; chaque obstacle que vous rencontrez ressemble à une crise. Il est possible que tout vraiment est aussi important que cela puisse paraître, mais il est plus probable que vous opérez simplement sur un plan émotionnel accru en ce moment. Quoi qu’il en soit, ayez confiance que vous avez la force de faire face à tout ce qui se présente à vous et que vous en soyez plus fort.

Il n’y a rien de mal à avoir des normes élevées envers les personnes qui vous entourent, mais il est possible de s’attendre à ce que aussi beaucoup d’autres. Lorsque vous commencez à vouloir que vos amis pensent et agissent comme vous, ou lorsque vous leur reprochez toutes vos erreurs, il devient impossible d’avoir des relations étroites. Aujourd’hui, votre défi est de pardonner aux gens autour de vous de ne pas être exactement ce que vous voudriez qu’ils soient. C’est seulement alors que vous pourrez les aimer pour ce qu’ils sont réellement.

On a l’impression qu’il n’y a jamais assez de temps : entre votre charge de travail et votre vie sociale, il peut sembler que chaque seconde de votre journée est réservée. Il n’y a pas d’espace pour ajouter quelque chose de nouveau au mélange, pour être spontané ou simplement pour s’asseoir et respirer. Alors aujourd’hui, faites un effort pour vous accorder un peu plus de temps. Vous devrez peut-être supprimer certains des engagements qui ne vous intéressent pas vraiment, par exemple Non envers les gens, ou soyez plus discipliné dans la façon dont vous passez votre temps libre – mais cela en vaudra la peine.

