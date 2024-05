Lecture de la réunion du secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III avec le ministre de la Défense nationale de la République populaire de Chine (RPC), l’amiral Dong Jun

Le secrétaire de presse du Pentagone, le major-général Pat Ryder, a fourni le message suivant :

Le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III et l’amiral Dong Jun, ministre de la Défense nationale de la République populaire de Chine (RPC), se sont rencontrés aujourd’hui à Singapour en marge du dialogue de Shangri-La pour discuter également des relations de défense entre les États-Unis et la RPC. ainsi que les questions de sécurité régionale et mondiale.

Le secrétaire Austin a souligné l’importance de maintenir des lignes ouvertes de communication entre militaires entre les États-Unis et la RPC. Le secrétaire Austin a réaffirmé l’annonce faite par le président Biden et le président de la RPC Xi Jinping en novembre 2023 selon laquelle les deux parties reprendraient les conversations téléphoniques entre les commandants de théâtre dans les mois à venir, et le secrétaire a salué le projet de convoquer un groupe de travail sur les communications de crise d’ici la fin de l’année. .

Le secrétaire d’État s’est dit préoccupé par les récentes activités provocatrices de l’APL autour du détroit de Taiwan et a réitéré que la RPC ne devrait pas utiliser la transition politique à Taiwan – qui fait partie d’un processus démocratique normal et courant – comme prétexte pour prendre des mesures coercitives. Le secrétaire d’État a souligné que les États-Unis restaient attachés à leur politique d’une seule Chine de longue date, guidée par la loi sur les relations avec Taiwan, les trois communiqués conjoints américano-chinois et les six assurances. Il a également réaffirmé l’importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taiwan.

Le secrétaire d’État a clairement indiqué que les États-Unis continueraient de voler, de naviguer et d’opérer – en toute sécurité et de manière responsable – partout où le droit international le permet. Il a souligné l’importance du respect de la liberté de navigation en haute mer garantie par le droit international, notamment en mer de Chine méridionale. Il a également évoqué la guerre non provoquée menée par la Russie contre l’Ukraine et le rôle de la RPC dans le soutien à la base industrielle de défense de la Russie. Le secrétaire a également exprimé ses inquiétudes concernant les récentes provocations de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), notamment sa contribution directe à l’assaut en cours de la Russie contre l’Ukraine.

La réunion d’aujourd’hui fait suite à la vidéoconférence téléphonique du secrétaire avec l’amiral le 16 avril. Les responsables du ministère poursuivront leurs discussions actives avec leurs homologues de la RPC sur les futurs engagements entre les responsables de la défense et les militaires à plusieurs niveaux.