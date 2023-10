Vendredi, le Bureau de l’engagement public et du Conseil de politique intérieure de la Maison Blanche a réuni plus de 20 dirigeants de l’industrie du divertissement pour discuter de l’inclusion d’histoires précises sur la santé mentale dans le contenu des films et des séries. Cette table ronde s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de l’administration Biden-Harris à lutter contre la crise de santé mentale à l’échelle nationale dans le cadre du programme d’unité du président Biden.

Les responsables de l’administration et les dirigeants du secteur du divertissement ont discuté des mesures récentes prises par le président Biden, notamment le renforcement des effectifs et des capacités du système de santé mentale, la connexion d’un plus grand nombre d’Américains aux soins et la création d’environnements sains et favorables. Dans le cadre de la conversation, les participants ont discuté des opportunités de scénarios proactifs en matière de santé mentale, des leçons tirées des campagnes précédentes pour modéliser un comportement positif à travers le divertissement et de la manière de naviguer avec sensibilité dans les représentations de personnes confrontées à des problèmes de santé mentale. Les participants ont convenu de poursuivre la conversation et de travailler ensemble pour favoriser des récits précis sur la santé mentale afin de réduire la stigmatisation et de promouvoir l’accès aux ressources.

Participants à l’administration inclus :

Steve Benjamin, conseiller principal et adjoint du président et directeur du Bureau de l’engagement public

Neera Tanden, assistante du président et conseillère en politique intérieure

Terri Tanielian, adjointe spéciale du président pour les Anciens Combattants

Erica Loewe, assistante spéciale du président et chef de cabinet pour l’engagement du public

Participants externes inclus :

Mädchen Amick, actrice et réalisatrice

Dr Eric Butter, chef du service de psychologie à l’hôpital national pour enfants

Michael Costigan, producteur

Robert Disney, organisateur

Dr Laura Erickson-Schroth, médecin-chef, Fondation JED

Joely Fisher, acteur et chanteur

Katori Hall, dramaturge et productrice/créatrice de télévision

Freddie Highmore, acteur

Dre Ariana Hoet, directrice clinique exécutive, On Our Sleeves

Beth Houghton, directrice générale du Conseil de protection des mineurs

Ashley Kolaya, Initiative de narration sur la santé mentale

Bianca Lawson, actrice

Ken Lazebnik, écrivain

Tzi Ma, acteur

John MacPhee, directeur général, Fondation JED

Tracy McMillan, écrivain et auteur

Dr David Osher, vice-président des American Institutes for Research

Shawn Ryan, scénariste et producteur

Millicent Shelton, réalisatrice et scénariste

David Shore, scénariste et showrunner

Kal Penn, acteur et auteur

Lisa Ann Walter, actrice, comédienne et productrice

