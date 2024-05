Lecture de cartes de tarot pour chaque signe du zodiaque le 27 mai 2024

Voici votre horoscope tarot pour chaque signe du zodiaque. Découvrez ce que révèlent les cartes du lundi 27 mai 2024, lorsque le Soleil entrera en Verseau.

Horoscope tarot de chaque signe du zodiaque du 27 mai :

Bélier (21 mars – 19 avril)

Carte de tarot : Le Diable

Vous pensez peut-être que vous êtes surhumain, Bélier, mais même vous, avec tous vos traits et forces incroyables, avez des moments de faiblesse. Savoir ce qu’ils sont est une chose. Admettre que vous ne pouvez pas être avec eux demande du courage et la capacité d’être vulnérable. Pouvez-vous faire ça, Bélier ? Lorsque vous le ferez, quelque chose de magique se produira. Vous verrez comment posséder une faiblesse devient une force. La prochaine chose que vous saurez, vous maîtriserez la seule chose qui a menacé de vous maîtriser !

Taureau (20 avril – 20 mai)

Carte de tarot : Chevalier des Épées

Vous n’êtes pas du genre à mâcher vos mots, alors quand vous dites que vous ferez quelque chose, c’est comme un chèque. Signé. Scellé et livré. Il n’est donc pas étonnant que cela vous dérange lorsqu’une personne pense que vous allez vous effondrer ou que vous ne donnerez pas suite. Ils ne vous connaissent peut-être pas bien en ce moment. Mais, avec le temps, observez ; ils le feront, et ce sera une leçon pour vous deux. Pour vous, pour ne pas vous laisser énerver par les interrogations de quelqu’un. Et, pour eux, une évidence. Ne plus douter de toi.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Carte de tarot : Quatre des Pentacles

Il faut du temps, des compétences et le désir de gérer vos finances d’une manière qui joue en votre faveur. Vous jouez depuis trop longtemps au jeu « voler Pierre pour payer Paul » ? Pas de soucis. Vous devez déterminer où se situent vos revenus et vos dépenses. Une fois que vous avez rassemblé tous vos faits, vous pouvez planifier et apporter les ajustements nécessaires. Cela prendra du temps, mais vous l’avez, Gémeaux.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Carte de tarot : Quatre d’Épées, inversée

Vous avez sauté des journées de soins personnels pendant trop longtemps et vous êtes maintenant prêt à faire une longue sieste, à appeler un malade du travail et à éteindre votre téléphone portable. C’est un signal d’alarme lorsque votre corps et votre esprit commencent à s’exclure du monde. À partir de maintenant, la définition de limitations est un élément hautement prioritaire. Vous n’avez pas besoin d’autorisation. Il vous suffit de le faire. Alors faites.

Lion (23 juillet – 22 août)

Carte de tarot : Reine des Baguettes, inversée

Votre mantra selon lequel vous devez faire ce que vous devez faire a bien fonctionné pour vous, mais vous prenez un risque lorsque vous passez trop d’heures au bureau : l’épuisement professionnel. Avez-vous quelques jours de vacances ? Vous ne l’avez pas encore utilisé ? Cela peut sembler gênant de demander à les utiliser, mais tout le monde survivra sans vous. Vous n’avez pas besoin de plans pour profiter d’un séjour à la maison. Demandez du temps libre, même si vous voulez rester à la maison et ne rien faire d’autre que regarder la télévision en frénésie.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Carte de tarot : L’Ermite, inversée

Mettez votre petit orteil dans l’eau, Vierge. Les rencontres ne sont plus ce qu’elles étaient avant d’être (à nouveau) célibataire. Cela a tellement changé, alors plutôt que de supposer que vous allez ouvrir une application de rencontres et trouver l’amour pour toujours pour le moment, permettez-vous de vous familiariser avec le processus de rencontre de nouvelles personnes. Les rendez-vous autour d’un café, les chats vidéo et les SMS simples sont une excellente façon de commencer.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Carte de tarot : As de Pentacles, inversée

Ne vous méfiez pas d’une offre d’aide car elle semble trop belle pour être vraie. Un ami qui vous invite à postuler pour un emploi et utilise ses connaissances pour vous aider à développer un travail parallèle ou comme caisse de résonance peut être là pour des raisons authentiques. Considérez l’offre comme une forme de cadeau, ce qui est le cas. Ne refusez pas un cadeau, surtout s’il s’agit de quelque chose dont vous avez besoin et que vous appréciez, car c’est un investissement dans votre avenir.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Carte de tarot : La Grande Prêtresse, inversée

Vous l’avez déjà vu. Une personne peut parler avec une telle conviction d’un sujet dont elle ne connaît rien. Vous vous retrouverez peut-être à écouter une personne vraiment intense qui est très attachée à un sujet, mais elle a tort. Vous le savez, mais eux non. Il peut être difficile de les aider doucement à voir la lumière, mais avec un peu de patience, d’amour et peut-être quelques captures d’écran de Google, vous pouvez le faire.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Carte de tarot : As de Baguette, inversée

Le changement est une bonne chose, sauf quand ce n’est pas le cas. Si cela présente un risque élevé, est coûteux, peu pratique et potentiellement erroné, vous n’apprécierez probablement pas le vent du changement maintenant. Alors, plutôt que de suivre le courant et d’être d’accord avec ce que les autres ont décidé, permettez-vous d’être le opposant qui dit le opposant. Qui sait? Vous pouvez également encourager quelqu’un dont le silence le tue à faire la même chose.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Carte de tarot : As d’Épée

Les mots ont du punch lorsqu’ils sont utilisés à bon escient, et vous vous sentez assez puissant lorsque vous pouvez rédiger un e-mail convaincant pour argumenter un point. C’est un de ces jours où tous les cours d’écriture que vous avez suivis portent leurs fruits. Vous pouvez vous asseoir et discuter d’un projet de loi, donner une dernière lettre d’adieu à un ex ou remettre votre préavis de deux semaines pour un emploi dont vous ne voulez plus. Vous êtes un forgeron de mots dont les compétences en communication sont parfaites.

Verseau (20 janvier – 18 février)

Carte de tarot : Reine des Épées, inversée

Saisissez l’occasion, Verseau. Si vous planifiez bien les choses, vous pouvez remplir chaque instant de rire, d’amour et de souvenirs impérissables. Il est temps de s’amuser avec les amis et la famille. Vous voulez rechercher des opportunités de faire des choses ensemble. Allez au parc et faites un pique-nique. Admirez un coucher de soleil ou prenez des photos pendant la Golden Hour. Découvrez quels sont les nouveaux spectacles dans les salles et voyez qui veut y aller. Il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez faire pour vous amuser.

Poissons (19 février – 20 mars)

Carte de tarot : La mort

Vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau et c’est triste de dire au revoir à l’ancien. Ne serait-ce pas bien si les bons moments pouvaient durer éternellement ? Vous pouvez commencer un nouveau chapitre de la vie, et c’est doux-amer. Vous laissez une partie de votre héritage derrière vous, mais vous emportez toutes les leçons avec vous. Les personnes, les lieux et les choses que vous avez vécus seront toujours avec vous dans votre cœur.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.