Lecture 2 – 1 Swansea

Reading est remonté à l’orée des barrages grâce à une victoire 2-1 contre Swansea lors d’une soirée bruineuse au Select Car Leasing Stadium.

Le troisième but de la saison d’Andy Carroll a donné l’avantage aux hommes de Paul Ince, et cela aurait pu être deux en cinq minutes si Yakou Meite n’avait pas imprudemment tiré son penalty au-dessus de la barre.

Image:

Andy Carroll célèbre après avoir placé Reading devant Swansea





Les Royals ont trouvé une seconde au début de la seconde mi-temps, lorsque le tir dévié de Tom Ince a pris Steven Benda à contre-pied, et bien que Liam Cullen ait réduit de moitié le déficit avec 19 minutes à jouer, cela n’a pas suffi à déclencher le retour requis par les Swans.

À la manière typique du championnat, la 11e victoire de Reading en championnat de la saison les voit passer de la 16e à la huitième place, à égalité avec Norwich, Millwall et QPR avec 35 points, et en dehors des six premiers sur la seule différence de buts.

Les Swans de Russell Martin – qui sont maintenant sur une séquence de huit matchs sans victoire, avec leur dernière victoire le 23 octobre – chutent au 16e rang.

Comment les Royals ont fait connaître à nouveau leurs aspirations en matière de play-off

Bien que le jeu ait été joué à un rythme élevé au début, il a fallu un certain temps pour se réchauffer et pour que les chances commencent à se concrétiser. Étant donné qu’il y avait eu 22 buts marqués lors des quatre dernières rencontres entre les équipes, cela était toujours susceptible d’être le cas.

Andy Carroll tire son troisième de la saison au fond des filets pour donner l'avantage à Reading.



Carroll a enregistré la première chance nette du match lorsqu’il a ajusté sa position pour diriger une tête directement dans les bras de Benda, tandis qu’à l’autre bout Oli Cooper a forcé un arrêt de Joe Lumley, qui a ensuite griffé le ballon de ses pieds et n’a pas été testé quand Ryan Manning a fléché le ballon perdu sous un angle serré.

C’est Carroll qui a ouvert l’impasse, tirant à 15 mètres après que Benda ait sauté pour frapper un coup franc, mais a dirigé le ballon directement vers l’attaquant imposant, qui n’a pas eu besoin d’une deuxième invitation.

Yakou Meite intervient pour prendre le coup de pied après Andy Carroll qui a été abattu par Jay Fulton dans la surface.



Quatre minutes plus tard, l’arbitre James Linington a indiqué l’endroit où Carroll a été renversé par Jay Fulton dans la surface, mais Meite a envoyé le penalty qui en a résulté au-dessus de la barre, pour le plus grand plaisir des fans de Swansea derrière le but.

Cependant, moins de 10 minutes après la pause, les hôtes ont doublé leur avance après que Swansea ait été surpris en train de jouer par l’arrière. Le ballon a été dirigé vers Ince, dont le tir bas composé a pris une mauvaise déviation et a laissé Benda enraciné sur place alors qu’il roulait sur la ligne.

Le tir bas composé de Tom Ince dévie au fond du filet alors que Reading double son avance.



Swansea a continué à se brancher pour s’assurer que le match ne leur échappait pas, et ils ont réussi à en retirer un lorsque Cullen a aidé le ballon au deuxième poteau après que la tête effleurée de Joel Piroe ait touché l’intérieur du poteau droit.

Cela a mis en place une finale tendue, avec Benda avançant pour attaquer un corner dans les dernières étapes et Ince visant lorsque le coup de pied arrêté a été dégagé avec le but non gardé. Cependant, il n’a pas pu obtenir suffisamment d’achat sur le plan et les drames tardifs ont été évités.

Juste au moment où il semblait que Reading pourrait voir ce match, Swansea y est revenu avec un but brillant!



Joueur du match – Tom Ince

Et après?

Les deux équipes sont de retour en action à 19h45 le vendredi 30 décembre. Reading se rend à Carrow Road pour affronter Norwich, tandis que Swansea accueille Watford au stade Swansea.com.

Les deux matchs sont disponibles pour regarder en direct sur Sky Sports Football Bouton Rouge.