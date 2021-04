Les espoirs de barrages de Reading ont glissé plus loin malgré le sauvetage d’un point tardif lors d’un match nul 1-1 contre Cardiff vendredi soir.

Les Bluebirds avaient pris les devants après 87 minutes d’un penalty de Kieffer Moore au Madejski Stadium, mais Yakou Meite a frappé à la quatrième minute du temps additionnel pour égaliser les choses.

Il a cependant laissé Reading quatre points à la dérive de Bournemouth et Barnsley dans la course pour terminer dans le top six, les deux équipes restant à jouer ce week-end. Les Royals ont quatre matchs à jouer dans le championnat cette saison, leurs rivaux en ont cinq.

Cardiff, quant à lui, avait vu leurs espoirs extrêmement minces de play-off annulés par Mick McCarthy avant le coup d’envoi, et ils sont maintenant à 11 points du rythme avec seulement quatre matchs à jouer eux-mêmes.

C’était une première moitié de quelques occasions. Le seul arrêt effectué par l’un ou l’autre gardien de but était de Rafael, alors que le butoir de lecture descendait bas à sa droite à 16 minutes pour repousser l’effort guidé de Harry Wilson depuis le bord de la zone.

Les Royals étaient l’équipe qui faisait tout le travail en seconde période, mais les occasions de vraiment tester Alex Smithies dans le but de Cardiff étaient rares. Tous les tirs sont cadrés de loin, et la seule fois où ils ont presque ouvert leur adversaire sur coup d’arrêt, leur meilleur buteur Lucas Joao a été contraint de se blesser à l’épaule.

Après 87 minutes, ils ont cependant trouvé un moyen de passer, alors qu’Omar Richards a fait tomber Moore dans la surface avec un défi extrêmement bâclé, et il a intensifié pour claquer le ballon dans le toit du filet à partir de 12 mètres.

Cependant, ce ne serait que le début du drame tardif, car Meite s’est levé à la quatrième minute du temps d’arrêt pour diriger le centre du remplaçant à domicile Sam Baldock pour gagner un point pour Reading, ce qui pourrait encore s’avérer vital à la fin de la saison. .

Homme du match – Aden Flint

Danny Gabbidon sur Sky Sports Football:

« Je pense qu’il a été exceptionnel. On a beaucoup parlé des buts que Cardiff a concédés ces derniers temps en l’absence de Sean Morrison, mais il a été à peu près parfait ce soir. »

Et après?

Cardiff se dirige vers Brentford mardi soir, en direct sur Sky Sports Arena, Bouton rouge de football de sports de ciel et le Application Sky Sports à 18 heures. Reading se rend à Luton mercredi soir pour un coup d’envoi à 19h45, en direct sur Bouton rouge de football de sports de ciel et le Application Sky Sports.