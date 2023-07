L’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina tuée dans une frappe à Kramatorsk

L’écrivaine était connue pour ses deux romans, « Fall Syndrome » et « Dom’s Dream Kingdom » – tous deux sur l’Ukraine contemporaine – ainsi que pour la littérature pour enfants. Elle a reçu le prix littéraire Joseph Conrad en 2021 et a été finaliste du prix de littérature de l’Union européenne en 2019. « War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War », un ouvrage de non-fiction en anglais sur l’invasion russe de l’Ukraine , est à venir.