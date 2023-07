L’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina tuée dans une attaque au missile russe

« Victoria Amelina était une auteure ukrainienne célèbre qui a utilisé sa voix distincte et puissante pour enquêter et dénoncer les crimes de guerre après l’invasion militaire à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 », a déclaré Polina Sadovskaya, directrice de l’Eurasie chez PEN America. « Elle a apporté une sensibilité littéraire à son travail et sa prose élégante a décrit, avec une précision médico-légale, l’impact dévastateur de ces violations des droits de l’homme sur la vie des Ukrainiens. »

Amelina est née le 1er janvier 1986 à Lviv. En 2014, elle publie son premier roman, Le Syndrome de Novembre ou Homo Compatiensqui a été présélectionné pour le prix ukrainien Valeriy Shevchuk.

Elle a ensuite écrit deux livres pour enfants primés, Quelqu’un, ou Waterheart et un autre roman, Histoires d’Eka l’excavatrice. En 2017, son roman, Le royaume de rêve de Doma reçu des distinctions nationales et internationales, notamment le prix de la ville de littérature de l’UNESCO et le prix de littérature de l’Union européenne.

Jeune écrivain populaire, sa fiction et ses essais ont été traduits dans de nombreuses langues, dont l’anglais, le polonais, l’italien, l’allemand, le croate, le néerlandais, le tchèque et le hongrois.