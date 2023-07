L’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina décède après un attentat à la bombe

L’écrivaine ukrainienne et chercheuse sur les crimes de guerre Victoria Amelina est décédée des suites de blessures subies lors de l’attentat russe contre un restaurant de Kramatorsk.

La nouvelle de la mort de l’écrivain a été annoncée dimanche soir par la section ukrainienne du PEN, une organisation culturelle publique internationale qui protège la liberté d’expression et dont Amelina était membre.

Amelina, se trouvait dans une pizzeria le 27 juin avec l’écrivain colombien Hector Abad, l’ancien haut-commissaire pour la paix en Colombie Sergio Jaramillo, et la journaliste colombienne Catalina Gomez, lorsqu’elle a été touchée par deux missiles.

L’attaque russe est l’une des plus meurtrières de ces dernières semaines.

« Avec notre plus grande douleur, nous vous informons que l’écrivaine ukrainienne Victoria Amelina est décédée le 1er juillet à l’hôpital Mechnikov de Dnipro. Sa mort a été causée par des blessures incompatibles avec la vie, qu’elle a subies lors du tir de missiles russes sur un restaurant à Kramatorsk le 27 juin », a déclaré PEN Ukraine dans un communiqué.

« Nous annonçons cette nouvelle maintenant que tous les membres de la famille de Victoria l’ont appris et avec leur consentement. »

Amelina, documentariste sur les crimes de guerre pour l’organisation de défense des droits Truth Hounds, a été grièvement blessée lors de l’attaque du Ria Lounge dans le centre-ville.

PEN a déclaré que l’analyse de la destruction et les preuves des témoins indiquaient que la Russie avait utilisé des missiles Iskander de haute précision sur le restaurant, ce qui indiquerait un autre crime de guerre.

« Ils savaient clairement qu’ils bombardaient un endroit avec de nombreux civils à l’intérieur. Nous avons connaissance de 13 morts et d’environ 60 blessés », a déclaré le PEN.

Amelina est née à Lviv en 1986. Elle est diplômée de l’université en 2007 avec une maîtrise en technologie informatique et a commencé à travailler dans des entreprises informatiques internationales.

En 2014, le premier roman d’Amelina, The Fall Syndrome, ou Homo Compatiens, est publié, et l’année suivante, elle abandonne sa carrière informatique pour se consacrer à l’écriture.

En 2016, son premier livre pour enfants a été publié et en 2017, son deuxième roman Dom’s Dream Kingdom est sorti. Ce livre a été sélectionné pour des prix tels que le prix LitAccent 2017, le prix UNESCO de la ville de littérature et le prix de littérature de l’Union européenne.

Les textes d’Amelina ont été traduits en polonais, tchèque, allemand, néerlandais et anglais.

En 2021, elle reçoit le prix de littérature Joseph Conrad-Korzeniowski. Cette même année, elle fonde le New York Literature Festival dans la ville de New York, dans le district de Bakhmut, dans la région de Donetsk.

Amelina a rejoint les Truth Hounds à l’été 2022 pour documenter les crimes de guerre dans l’est, le sud et le nord de l’Ukraine, en particulier à Kapitolivka dans la région d’Izyum.

Elle a également commencé à travailler sur son premier livre de non-fiction en anglais, « War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War », qui sera bientôt publié en dehors de l’Ukraine.

L’écrivain y raconte des histoires de femmes ukrainiennes documentant des crimes de guerre et leur vie pendant la guerre.

En outre, Amelina a également travaillé sur le plaidoyer international, appelant les gouvernements étrangers à fournir des armes à l’Ukraine, ainsi que pour le tribunal international pour les crimes de guerre russes contre l’Ukraine, a déclaré PEN.