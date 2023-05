L’écrivaine nicaraguayenne Gioconda Belli remporte le prix de poésie Reina Sofia

MEXICO CITY (AP) – La poète et romancière nicaraguayenne Gioconda Belli, connue pour sa littérature féministe et érotique, a reçu lundi le prix Reina Sofia de poésie ibéro-américaine.

Considéré parmi les écrivains les plus connus d’Amérique latine, l’œuvre de Belli a été traduite dans plus de 20 langues et comprend 15 recueils de poésie, huit romans et sept livres d’essais, de témoignages et d’histoires pour enfants. Le prix est considéré comme le plus important pour la poésie espagnole et portugaise.

Ses premiers poèmes ont été publiés dans le journal de Managua La Prensa à l’âge de 20 ans. Son premier recueil de poésie, « Sobre la grama », ou On the Grass, est publié en 1972.

« Je ne pourrais pas être plus heureux que d’avoir remporté ce prix de poésie », a déclaré Belli via Twitter lundi. « Je célèbre l’enrichissement de la tradition poétique du Nicaragua. Je le dédie à mon Nicaragua, mère de mon inspiration, pays douloureux de mon espérance. Vive la poésie !!!”

Belli a été déchue de sa nationalité nicaraguayenne par le gouvernement du président Daniel Ortega et vit en Espagne. Avec des dizaines d’autres critiques éminents du régime d’Ortega, Belli a vu ses propriétés au Nicaragua saisies par le gouvernement en février.

Belli avait déjà la nationalité italienne, mais a également accepté la nationalité chilienne.

Ricardo Rivero, recteur de l’Université espagnole de Salamanque, qui décerne conjointement le prix, a déclaré dans un communiqué annonçant la lauréate qu’au-delà de la qualité de la littérature de Belli, elle a défendu « des valeurs comme la dignité de la personne, la lutte contre la tyrannie et le maintien d’un position cohérente à tout moment.

Le gouvernement d’Ortega a chassé des milliers de Nicaraguayens du gouvernement depuis que des manifestations populaires ont éclaté en 2018 et a expulsé plus de 200 prisonniers considérés par beaucoup comme des victimes de persécutions politiques au début de cette année, les privant également de leur citoyenneté.

The Associated Press