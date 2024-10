L’écrivaine de Grey’s Anatomy, Elisabeth Finch, admet qu’elle a « tellement menti »

Elisabeth Finch, ancienne scénariste et productrice consultante de la série à succès ABC « Grey’s Anatomy » et sujet d’une nouvelle série documentaire, a admis dans une publication Instagram qu’elle « avait tellement menti ».

La série documentaire Peacock, « ​​Anatomy of Lies », est basée sur un Salon de la vanité histoire publiée en mai 2022 selon laquelle elle aurait menti sur sa santé et sa vie personnelle alors qu’elle travaillait sur « Grey’s Anatomy », notamment sur le fait qu’elle souffrait d’une forme rare de cancer des os appelée chondrosarcome.

Mardi, le jour de la sortie de la série documentaire, Finch a publié une déclaration sur Instagram reconnaissant qu’elle n’avait donné « à personne aucune raison de croire un mot de ce que je dis » et qu’elle avait menti sur « des choses qui ont dévasté tant de gens en réalité ». vie. »

« ‘Je suis désolé’ semble être le plus petit mot comparé à ce que j’ai fait, et pourtant ce sont les plus vrais. Je me suis piégée dans la dépendance aux mensonges, trahissant et traumatisant ma famille, mes amis et mes collègues les plus proches », a-t-elle écrit. «Je fais amende honorable et j’exprime mes sincères remords du mieux que je peux lorsque les gens seront prêts. Et j’ai accepté le fait que certains ne le seront peut-être jamais.

Finch a ajouté qu’elle suivait un traitement de santé mentale depuis près de trois ans.

Jennifer Beyer, l’ex-épouse de Finch, apparaît dans un bande-annonce pour la série, exprimant ses remords d’avoir laissé Finch entrer chez elle et dans la vie de ses enfants. « Quand vous aimez quelqu’un, vous ignorez les signaux d’alarme jusqu’à ce qu’ils vous frappent à la tête », a-t-elle déclaré.

Finch a parlé de son mariage dans la publication Instagram, affirmant qu’elle « était tombée profondément, vraiment amoureuse » et qu’elle en était venue à aimer les enfants de Beyer « comme les miens… et qu’elle les aime encore aujourd’hui ».

« La plus grosse erreur de ma vie (en plus de mentir sur le cancer) a été de dire ‘oui’ à la proposition de Jennifer avant d’être honnête avec elle », a-t-elle ajouté.

« La vérité est qu’il n’y a aucune excuse, aucune justification – rien ne pourra jamais justifier mes mensonges envers qui que ce soit. Rien n’efface le traumatisme que j’ai causé – la peur, la douleur, la colère, les larmes, le temps », poursuit le message. « Et rien ne compte plus pour moi que de me tenir responsable à tous égards. Je continuerai à réparer tous les dégâts possibles et à m’assurer de ne pas commettre les pires choses que j’ai faites. Je reconnais qu’il faudra du temps pour que les gens croient à tout cela.

Finch a d’abord admis avoir menti sur son diagnostic de cancer et sur la perte d’un rein et d’une partie de sa jambe dans une interview avec le site Internet. Le cheville en décembre 2022, sept mois après la sortie de l’histoire de Vanity Fair.

« Elle a collé un cathéter factice sur son bras et s’est rasé les cheveux pour feindre qu’elle subissait une chimiothérapie », a rapporté The Ankler, décrivant comment Finch se comporterait pendant qu’il travaillait sur le drame médical.

Finch a également menti à ses collègues en 2019 en leur disant que son frère était décédé par suicide, alors qu’il était en fait vivant et vivait en Floride, selon le média.

Elle a déclaré à The Ankler qu’elle avait commencé à mentir pendant la grève des écrivains de 2007, après s’être blessée au genou lors d’une randonnée. Les gens lui ont été « tellement solidaires » lorsqu’elle a eu besoin d’une arthroplastie du genou, puis ils sont restés « complètement silencieux » une fois qu’elle a guéri.

« Je n’avais aucun soutien et je suis revenue à mon ancien mécanisme d’adaptation inadapté : j’ai menti et j’ai inventé quelque chose parce que j’avais besoin de soutien et d’attention et c’est ainsi que je l’ai recherché », a-t-elle déclaré.

Finch a démissionné de son poste dans « Grey’s Anatomy » et a demandé un traitement hospitalier avant le début d’une enquête de la série, selon le rapport.