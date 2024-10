Bien que Femme de l’heure prend quelques libertés créatives, le scénariste du véritable film policier avait pour objectif de capturer la « réalité émotionnelle » des meurtres de Rodney Alcala.

Après une projection samedi du film Netflix organisée par Writers Guild of America, le scénariste Ian McDonald m’a dit lors d’une séance de questions-réponses qu’il se sentait « une obligation » envers les victimes et les survivants d’Alcala, alors que le véritable genre policier devient de plus en plus riche en spectacle et en sensationnalisme.

« Je veux dire, c’est délicat parce que d’un côté, cela devrait simplement être un principe de base pour écrire n’importe quel genre de thriller », a-t-il expliqué. « Si vous voulez avoir peur pour quelqu’un, vous devez en quelque sorte savoir qui il est et vous devez savoir d’où il vient, où il va et ce qui l’intéresse, et plus vous pouvez apprendre à le connaître en tant que tel. une personne, plus vous ressentirez sa perte si quelque chose de terrible lui arrive ou même si elle est simplement en danger. Et pourtant, en même temps, ce n’est pas un thriller, je veux dire, ce n’est pas un Fille avec le tatouage de dragon.»

McDonald a poursuivi : « Ce sont de vraies personnes avec de vraies vies, et si vous passez des années, comme moi, à lire sur leur mort, article après article après article, à un moment donné, vous vous sentez obligé de le faire – même si je change leurs noms et en changeant leurs biographies pour tenir compte du fait qu’ils n’ont pas choisi de faire partie de l’histoire, Rodney l’a fait en vertu de ses décisions – vous vous sentez obligé d’essayer de faire preuve d’empathie dans le récit et de supporter en gardant à l’esprit qu’il y a encore des familles qui le sont, même s’ils ne regardent pas le film, ils sauront qu’il existe.

« Et j’espère que s’ils le voyaient, ils auraient l’impression que la représentation était respectueuse et que ces gens n’étaient pas simplement de la nourriture à tuer pour le plaisir », a-t-il ajouté.

Dans Femme de l’heuredésormais disponible en streaming sur Netflix, Anna Kendrick incarne l’actrice en difficulté Cheryl Bradshaw, qui décroche une place sur Le jeu de rencontres et a une rencontre étrange avec le candidat Alcala (Daniel Zovatto) au milieu de sa frénésie meurtrière à l’échelle nationale. Le film présente également des flashbacks des victimes et des survivants d’Alcala.

Servant le premier film de Kendrick, le film met également en vedette Autumn Best, Nicolette Robinson, Kathryn Gallagher, Pete Holmes et Tony Hale.

Alors que Ryan Murphy défendait sa récente anthologie controversée Monstres : l’histoire de Lyle et Erik Menendezégalement chez Netflix, montrant « de très nombreuses perspectives » et théories autour du casting, McDonald a expliqué que son approche du genre et sa licence créative étaient au service de la « vérité émotionnelle ».

Nicolette Robinson dans le rôle de Laura dans Femme de l’heure (2023). (Leah Gallo/Roadshow Films/Avec la permission d’Everett Collection)

Un exemple est le personnage de Laura (interprété par Robinson), une amie de l’une des victimes d’Alcala qui le reconnaît lors de l’enregistrement de l’émission de rencontres. Bien que Laura ne soit pas une personne réelle, McDonald a été inspiré par « tous ces cas d’amis et de membres de la famille qui se souvenaient de : « Oh mon Dieu, j’ai vu ce type dans un bar et il avait l’air louche, mais je ne voulais pas le dire ». mon amie de ne pas lui parler parce qu’elle avait l’air de passer un bon moment et puis je ne l’ai plus jamais revue, et j’ai vécu avec cette culpabilité… et à quel point c’était traumatisant.

« C’était donc une perspective qui nous paraissait vraiment importante d’être là quelque part », a expliqué McDonald. « Donc, vous essayez de trouver ce genre de moyens créatifs et économiques d’intégrer ces points de vue dans le récit. »

Actuellement « Certified Fresh » sur Rotten Tomatoes et n°1 sur les films Netflix, Kendrick a déjà déclaré à Deadline qu’elle était attirée par Femme de l’heure à cause du « chagrin » dans le scénario de McDonald’s, expliquant qu’elle était « vraiment malade à l’idée » que quelqu’un d’autre le réalise.