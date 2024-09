L’écrivaine canadienne Anne Michaels en lice pour le prix Booker 2024

L’auteure canadienne Anne Michaels fait partie des six auteurs présélectionnés pour le prix Booker 2024.

Le prix de 50 000 £ (environ 89 757 $ CA) récompense chaque année le meilleur roman original écrit en anglais et publié au Royaume-Uni.

Cinq des six auteurs présélectionnés sont des femmes, soit le nombre le plus élevé dans les 55 ans d’histoire du prix.

Michaels est présélectionnée pour son roman Détenuqui tisse ensemble des personnages et des événements historiques dans un récit mystérieux qui s’étend sur plusieurs générations. Il commence sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale près de la rivière Aisne en 1917, où John gît sous la neige qui tombe, incapable de bouger ou de sentir ses jambes.

De retour chez lui dans le Yorkshire du Nord après des blessures qui ont bouleversé sa vie, il rouvre son entreprise de photographie pour tenter de continuer sa vie. Le passé s’avère plus difficile à fuir qu’il ne le pensait et John est hanté par des fantômes qui commencent à faire surface dans ses photos avec des messages qu’il a du mal à déchiffrer.

Michaels est une auteure de poésie et de fiction dont les livres ont été traduits dans plus de 45 langues et dont l’œuvre a été adaptée au cinéma et au théâtre. Elle a remporté le prix Orange de fiction, le prix Guardian Fiction, le prix Commonwealth de poésie, le prix Trillium du livre et une bourse Guggenheim.

Elle a été présélectionnée pour le Prix littéraire du Gouverneur général, le Prix de poésie Griffin et le Prix Scotiabank Giller.

ÉCOUTER | Anne Michaels sur Q : Q30:51Anne Michaels : Held, comment elle sait qu’elle a fini d’écrire un livre et la raison inattendue pour laquelle elle est si privée Anne Michaels est une poète et romancière canadienne primée qui vient de publier son troisième roman tant attendu, « Held ». L’histoire s’étend sur 115 ans et aborde des thèmes familiers à son œuvre : l’histoire, le deuil et le pouvoir de l’amour. Anne explique à Tom pourquoi il lui a fallu près de 15 ans pour écrire ce roman, pourquoi elle est si intéressée par l’écriture sur la guerre et pourquoi elle choisit de vivre une vie intensément privée.

Le jury du Booker Prize est présidé cette année par l’artiste et écrivain Edmund de Waal. Le jury est complété par la romancière Sara Collins, la rédactrice en chef du Guardian Justine Jordan, l’écrivaine et professeure Yiyun Li et le musicien, compositeur et producteur Nitin Sawhney.

« Nous avons passé des mois à passer au crible, à remettre en question, à nous interroger, stoppés net par la puissance de la fiction contemporaine que nous avons eu le privilège de lire », a écrit de Waal dans un communiqué de presse. « Et voici les livres que nous avons besoin que vous lisiez. Les grands romans peuvent changer le lecteur. Ils font face à la vérité et vous font face à leur tour. »

« Si cela semble excessif, cela reflète l’urgence qui anime ces romans. Il s’agit d’une narration dans laquelle les gens se confrontent au monde dans toute son instabilité et sa complexité. Les lignes de fracture de notre époque sont là. Les frontières, les fuseaux horaires et les générations sont traversés et explorés, les conflits d’identité, de race et de sexualité sont remis au premier plan à travers des voix mémorables.

« Les gens qui reviennent ici sont blessés d’une manière que nous apprenons à connaître et à respecter, et nous en venons à nous soucier passionnément de leur histoire et de leurs relations. »

Les juges du prix Booker 2024 sont, de gauche à droite, Sara Collins, Edmund de Waal, Yiyun Li, Nitin Sawhney et Justine Jordan. (Tom Pilston)

La liste complète des finalistes est la suivante :

Jacques par Percival Everett

Orbital par Samantha Harvey

Lac de la Création par Rachel Kushner

Détenu par Anne Michaels

Le coffre-fort par Yael van der Wouden

Dévotion à Stone Yard par Charlotte Wood

La plupart des livres présélectionnés sont disponibles dans des formats accessibles sur le Site Web du Centre pour un accès équitable aux bibliothèques.

Les auteurs présélectionnés recevront 2 500 £ (environ 4 488 $ CAN) et un exemplaire spécialement relié de leur livre.

Le lauréat 2024 sera annoncé lors d’une cérémonie de remise des prix le mardi 12 novembre à Londres.

Depuis 2013, les auteurs de toutes nationalités sont éligibles au prix Booker. Parmi les lauréats canadiens des années précédentes, on compte Margaret Atwood, qui a partagé le prix 2019 avec la romancière britannique Bernardine Evaristo. Atwood a été récompensée pour son roman Les Testamentset Evaristo pour son roman Fille, Femme, Autre. Ils ont partagé le prix en argent de manière égale.

Deux autres Canadiens ont remporté le prix depuis sa création en 1969 : Michael Ondaatje en 1992 pour Le patient anglais et Yann Martel en 2002 pour La vie de Pi.

Le lauréat de l’année dernière était l’écrivain irlandais Paul Lynch pour Chant du Prophète.

Avec des fichiers d’AP