L’écrivaine américaine Anne Applebaum lance un appel aux armes pour l’Ukraine alors qu’elle accepte le prix allemand de la paix

VARSOVIE, Pologne — L’éminente journaliste et historienne américaine Anne Applebaum a exhorté soutien continu à l’Ukraine alors qu’elle a accepté dimanche un prestigieux prix allemand, arguant que le pacifisme face à l’agression n’est souvent rien d’autre qu’un apaisement.

Applebaum a lancé son appel devant un public à Francfort, où elle a reçu le Prix de la paix de la librairie allemande. Elle a été rejointe par son mari, le ministre polonais des Affaires étrangères Radek Sikorski, qui, comme son épouse, est une voix forte sur la scène internationale pour soutenir l’Ukraine dans sa défense contre L’invasion brutale de la Russie.

« S’il existe ne serait-ce qu’une petite chance qu’une défaite militaire puisse contribuer à mettre fin à cet horrible culte de la violence en Russie, tout comme la défaite militaire a mis fin au culte de la violence en Allemagne, nous devrions la saisir », a déclaré Applebaum.

De nombreux Allemands ont adopté une philosophie pacifiste à la suite de l’agression de leur nation sous Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup ont maintenant des doutes quant à fournir des armes à Kyiv, craignant la Russie et craignant que la guerre ne s’étende au-delà des frontières de l’Ukraine vers le reste de l’Europe.

« Certains appellent même à la paix en faisant solennellement référence aux « leçons de l’histoire allemande », a noté Applebaum, selon une transcription de son discours publiée par l’organisation du prix.

« Alors que je suis ici aujourd’hui pour accepter un prix de la paix, cela semble être le bon moment pour souligner que ‘je veux la paix’ n’est pas toujours un argument moral », a déclaré Applebaum. l’histoire n’est pas que les Allemands devraient être pacifistes. »

« Au contraire, nous savons depuis près d’un siècle qu’une exigence de pacifisme face à une dictature agressive et en progression peut simplement représenter l’apaisement et l’acceptation de cette dictature. »

Elle a soutenu que la « véritable leçon » de l’histoire allemande devrait être que les Allemands « ont la responsabilité particulière de défendre la liberté et de prendre des risques pour ce faire ».

Le prix, doté de 25 000 euros (27 185 dollars), a été décerné dans l’église Saint-Paul de Francfort, considérée comme le berceau de la démocratie parlementaire allemande, à la fin de la Foire du livre de Francfort.

Le prix est décerné depuis 1950. Il honore les personnes qui ont contribué à faire de l’idée de paix une réalité à travers la littérature, la science ou l’art. Le prix de l’année dernière a été décerné à l’écrivain anglo-indien Salman Rushdie pour sa persévérance malgré des décennies de menaces et de violences.

L’agence de presse allemande dpa a rapporté que le ferme soutien d’Applebaum à la poursuite de l’armement de l’Ukraine avait suscité certaines critiques, citant Karin Schmidt-Friderichs, présidente de l’Association allemande des éditeurs et libraires, qui décerne le prix.

Elle a néanmoins reçu de vifs applaudissements pour son discours, a rapporté dpa depuis Francfort.

Selon Applebaum, pousser le pacifisme jusqu’à sa conclusion logique « signifierait que nous devrions accepter la conquête militaire de l’Ukraine, la destruction culturelle de l’Ukraine, la construction de camps de concentration en Ukraine, l’enlèvement d’enfants en Ukraine ».

Applebaum écrit pour le magazine The Atlantic. Elle a écrit des livres axés sur le totalitarisme en Europe de l’Est, notamment « Le Goulag », « Le Rideau de fer » et « La Famine rouge », sur la guerre du dictateur Joseph Staline contre l’Ukraine. Elle a récemment publié « Autocracy, Inc. The Dictators Who Want pour diriger le monde. » En 2004, elle reçoit le prestigieux prix Pulitzer.

Le jury du prix a déclaré que les analyses d’Applebaum sur les systèmes communistes et postcommunistes en Union soviétique et en Russie révèlent « les mécanismes par lesquels les autoritaires s’emparent du pouvoir et maintiennent leur contrôle ».

L’éloge d’Applebaum a été prononcé par l’historienne russe Irina Scherbakova, membre fondatrice de l’organisation de défense des droits de l’homme Memorial, désormais interdite en Russie et qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022.

