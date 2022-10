L’écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka remporte le prix Booker de 75 000 $ pour son roman Les sept lunes de Maali Almeida

L’écrivain sri-lankais Shehan Karunatilaka a remporté le Booker Prize 2022 pour son roman Les Sept Lunes de Maali Almeida.

Le prix Booker de 50 000 £ (75 752 $ CAN) récompense chaque année le meilleur roman original écrit en anglais et publié au Royaume-Uni.

Le prix 2022 a été remis lors d’une cérémonie en personne pour la première fois depuis 2019.

Les sept lunes de Maali Almeida est un roman satirique sur un photographe nommé Maali Almeida qui a été tué et se retrouve dans une vie après la mort qui ressemble à un bureau des visas. Il n’a aucune idée de qui l’a tué, mais la liste des suspects est étonnamment longue. Alemeida a sept lunes pour contacter l’homme et la femme qu’il aime le plus et les conduire à une cache cachée de photos qui changera le Sri Lanka pour toujours.

Le Booker Prize appelé Les sept lunes de Maali Almeida “Une satire mordante et mordante au milieu du chaos meurtrier d’un Sri Lanka en proie à la guerre civile.”

Le jury 2022 est composé de l’historien culturel, écrivain et diffuseur Neil MacGregor, de l’universitaire et diffuseur Shahidha Bari, de l’historienne Helen Castor, du romancier et critique M. John Harrison et du romancier, poète et professeur Alain Mabanckou.

Karunatikala a déclaré au Booker Prize que le roman avait commencé à germer en 2009, après la fin de la guerre civile au Sri Lanka. “Il y a eu un débat qui fait rage sur le nombre de civils morts et sur qui était la faute”, a-t-il déclaré au prix dans une interview, alors il a choisi d’écrire “une histoire de fantômes où les morts pourraient offrir leur point de vue”.

Karunatikala est né à Galle, Sri Lanka en 1975. Les sept lunes de Maali Almeida est son deuxième roman, après 2010 Chinois : La Légende de Pradeep Mathew. Il est également l’auteur du livre pour enfants S’il vous plaît, ne mettez pas ça dans votre bouche.

Les cinq autres livres sur la liste restreinte cette année étaient Gloire de l’auteur zimbabwéen NoViolet Bulawayo, Les arbres de l’auteur américain Percival Everett, Marcheur de mélasse du romancier anglais Alan Garner, De petites choses comme celles-ci de l’auteure irlandaise Claire Keegan et Ah Guillaume ! de la romancière et auteure américaine Elizabeth Strout.

Les autres finalistes recevront chacun 2 500 £ (3 787 $ CAN) et une édition spécialement reliée de leur livre.

Les éditeurs ont soumis 169 romans pour examen cette année. Les livres publiés entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 étaient éligibles.

Depuis 2013, les auteurs de toute nationalité sont éligibles. Aucun Canadien n’a été reconnu pour le prix 2022.

Margaret Atwood a partagé le prix 2019 avec la romancière britannique Bernardine Evaristo. Atwood a été reconnue pour son roman Les Testamentset Evaristo pour son roman Fille, Femme, Autre.

Deux autres Canadiens ont remporté le prix depuis sa création en 1969 : Michel Ondaatje en 1992 pour Le patient anglais et Yann Martel en 2002 pour La vie de Pi.