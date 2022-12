L’écrivain sportif Mendota Kip Cheek et le joueur Rick Jacobs sont appelés au Temple de la renommée de l’IBCA – Shaw Local

Un journaliste sportif de longue date et un ancien joueur de basket-ball de Mendota entreront au Temple de la renommée de l’Illinois Basketball Coaches Association.

Kip Cheek, du Mendota Reporter, en tant que membre des médias, et Rick Jacobs, un cheval de Troie du début des années 1970, ont été nommés dans la classe IBCA Hall of Fame 2022, qui sera intronisée au printemps prochain.

Kip Cheek du Mendota Reporter sera intronisé au Temple de la renommée de l’IBCA.

Le sport a toujours été un mode de vie pour Cheek qui a grandi dans la petite ville d’Atlanta, au centre de l’Illinois. Il a fait de sa passion pour le sport son métier. Le diplômé de l’Illinois State University est venu au nord du Mendota Reporter en tant que rédacteur sportif en 1984 et est devenu un incontournable de la scène sportive locale.

Inclus dans sa longue liste de couverture primée sont cinq apparitions de basket-ball d’État (3 garçons / 2 filles), cinq apparitions de volley-ball d’État, trois apparitions de baseball d’État et 15 matchs de football éliminatoires à Mendota. Il a récemment couvert l’apparition d’Amboy dans les finales nationales de football à 8.

Cheek, qui a également été éditeur et rédacteur en chef du Reporter, a été honoré et honoré par sa nomination.

«Je regarde habituellement les cérémonies du Temple de la renommée des sports professionnels, et très souvent ceux qui sont intronisés y font référence comme le summum de leur carrière. Eh bien, maintenant je sais ce qu’ils ressentent », a-t-il déclaré. « C’est incroyable de se rendre compte que tous les matchs auxquels on a assisté, les athlètes et les entraîneurs couverts, les milles parcourus et les longues heures passées après la fin des matchs ont permis d’être sélectionné au Temple de la renommée de l’IBCA.

“Cela montre clairement mon âge, mais c’est ahurissant de couvrir maintenant des athlètes dont j’ai couvert les parents lorsqu’ils étaient au lycée. Je suis sûr que la longévité a quelque chose à voir avec ma sélection au Temple de la renommée, mais j’aime aussi penser que j’ai fourni à nos lecteurs la meilleure couverture possible de leurs athlètes et équipes locaux toutes ces années.

L’entraîneur du Temple de la renommée de l’IBCA, Mike Kilmartin, de Mendota, a noué une amitié et une relation de travail de longue date avec Cheek au fil des ans. Il a dit qu’il savait qu’il pouvait “toujours faire confiance à Cheek pour être juste dans ses reportages et ne pas traîner un entraîneur ou un athlète à sécher”.

Mike Cooper, natif de Mendota et entraîneur du Temple de la renommée de l’IBCA à Ottawa, a déclaré que Cheek « remplit ses fonctions au plus haut niveau en matière de professionnalisme. Il continue de faire du sport au lycée une priorité, ce qui devient difficile à trouver dans l’État de l’Illinois.

Alors qu’il a dit que plus de 38 ans se sont écoulés si vite, Cheek peut “toujours voir (l’ancien cheval de Troie hors concours) Mark Cooper voler un laissez-passer et se lancer dans un dunk potentiel au Plano Christmas Classic en 1986”.

Cheek est l’un des quatre rédacteurs sportifs de sa petite ville natale, dont le chroniqueur de renommée nationale Dave Kindred et Randy Kindred du Bloomington Pantagraph, et les rejoint maintenant tous en tant que membres du Temple de la renommée de l’IBCA.

Rick Jacobs a été un partant universitaire de trois ans pour Mendota, terminant au 7e rang des meilleurs buteurs de tous les temps des Trojans avec 1 408 points en carrière.

Jacobs, qui est à la retraite et vit dans le Wisconsin, a laissé sa marque comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’école. Le diplômé de Mendota en 1971 est à égalité au 7e rang des records de tous les temps des Troyens avec 1 408 points en carrière.

«De la part de quelqu’un de quelques années plus jeune qui a vu Rick jouer beaucoup, il pouvait bombarder de l’extérieur des années avant que le pointeur à 3 points ne soit en place. Il pouvait conduire et se faufiler jusqu’au trou tout en se tenant dans la peinture avec les gros joueurs », a déclaré l’historien de Mendota et ancien entraîneur Pat Beals.

La carrière universitaire de Jacobs a commencé sa deuxième année, avec une moyenne de 13,5 points pour une équipe de 23-5 jouant pour le regretté Bob Beals, un autre intronisé à l’IBCA HOF.

En tant que junior, Jacobs a obtenu une moyenne de 21,2 points par match pour une équipe de 14-10 chevaux de Troie, recevant les honneurs de la première équipe All-NCIC et de la mention spéciale All-State.

Jacobs était l’une des stars en tant que senior (522 points / 19,3 points par match) pour l’équipe classée n ° 7 en 1970-1971 qui est allée 27-2, avec une moyenne de 90,5 points par match tout en marquant 100 points ou plus en neuf matchs. Il a été reconnu par six équipes distinctes de tous les États avec les honneurs de la première équipe du Chicago Daily News, de l’Illinois Sport Writers Association et de l’Associated Press. Il était tout le tournoi à Pekin, First-Team NewsTribune All-Area et All NCIC.

Les talents de Jacobs ont attiré l’admiration de Tom Cassidy, un jeune fan de Mendota à l’époque, qui l’a nommé au Temple de la renommée.

“Rick était une menace de but à chaque fois qu’il avait le ballon. Un attaquant extérieur supérieur qui dirigeait le terrain pouvait tirer de n’importe où et bien rebondir », a déclaré Cassidy. “Il était le chef d’équipe ultime et un grand compétiteur. L’équipe l’a toujours précédé à chaque match. Rick m’a dit la semaine dernière : “J’aimerais que toute notre équipe soit en HOF”. Nous avons si bien joué ensemble.

“Il aimait jouer avec le petit frère Terry et les garçons Phalen.”

La dernière étape du voyage de basket-ball de Jacobs l’a amené au Centenary College of Louisiana avec une bourse d’études, jouant dans la même équipe que le NBA Hall of Famer Robert Parrish.

• Un autre intronisé avec des liens régionaux est Tony Lavorato, Jr., fils de l’ancien entraîneur de Princeton, Tony, Sr. Lavorato, Jr., qui a pris sa retraite après la saison 2021-22 avec 407 victoires, dépassant son père. Il était l’entraîneur le plus ancien du Maine South (19 ans) et son entraîneur le plus gagnant de tous les temps (354 victoires), également entraîneur à Stagg.