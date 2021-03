Ruskin Bond est connu pour son immense contribution à la littérature pour enfants en Inde. Il est né à Kasauli dans l’Himachal Pradesh en 1934 et la plupart de ses histoires rappellent qu’il a grandi dans les montagnes, entouré par la nature. Certaines de ses œuvres célèbres comprennent Nos arbres poussent encore à Dehra, le livre de la nature de Ruskin Bond, un petit livre de vie et la chambre sur le toit. Bond vient d’une famille britannique et vit à Landour, Mussoorie avec sa famille adoptive. Sa contribution à la littérature pour enfants a été reconnue par le Conseil indien pour l’éducation des enfants et a reçu le Sahitya Academy Award en 1992 pour Nos arbres poussent encore à Dehra. Bond a reçu le Padma Shri en 1999 et le Padma Bhushan en 2014.

Le nom est Bond, Ruskin Bond et l’écrivain préféré de notre enfance est ici avec son livre préféré. L’écrivain Bond a récemment été vu en train de poser avec son livre préféré et non, ce n’est aucun de ses propres livres qui a rempli notre enfance d’images de collines, de petites villes et de liens innocents. Fait intéressant, le livre préféré de Bond est un dictionnaire, un dictionnaire anglais d’Oxford, pour être précis. «Mon livre préféré», écrivit-il en partageant sa photo avec le dictionnaire bleu et une myriade de livres empilés derrière lui.

