L’écrivain-réalisateur Telugu Nandyala Ravi meurt de complications liées au COVID, les célébrités pleurent sa disparition | Actualités régionales

New Delhi: La célèbre scénariste-réalisatrice télougou Nandyala Ravi a succombé à des complications liées au COVID vendredi 14 mai dans un hôpital d’Hyderabad. Selon les rapports, il luttait contre le coronavirus depuis trois semaines, mais avait perdu la vie à cause du virus mortel.

Ravi était connu pour avoir écrit des dialogues pour des films tels que «Nenu Seethamahalakshmi», «Asadhyudu» et «Pandem». Plus tard, il s’est essayé à la réalisation quand il a fait ses débuts de réalisateur avec «Lakshmi Raave Maa Intiki» avec Naga Shaurya et Avika Gor. Il a ensuite réalisé des films tels que «Power Play» et «Rider».

Après l’annonce de sa mort, de nombreuses célébrités du sud de l’industrie cinématographique et ses fans se sont tournés vers Twitter pour pleurer sa disparition malheureuse.

Découvrez leurs tweets:

Choqué par les nouvelles,

Vous vous êtes battu jusqu’au dernier 🙁

#NandyalaRavi

Mes plus sincères condoléances pic.twitter.com/UKvH8NxThv – Naga Shaurya (@IamNagashaurya) 14 mai 2021

Scénariste / Réalisateur #NandyalaRavi décède ce matin à cause de #Covid19 Om Shanthi pic.twitter.com/KCjk5EM3Fa – BARaju (@baraju_SuperHit) 14 mai 2021

Triste de connaître cet écrivain #NandyalaRavi garu nous a tous quittés.

J’ai eu la chance d’avoir un bon rôle dans son premier film #LakshmiRaaveMaaIntiki et j’ai partagé beaucoup de souvenirs pendant le tournage. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis.#RIPNandyalaRavigaru pic.twitter.com/lx4UXtIEYV – venu (TILLU) offl (@OfflVenu) 14 mai 2021

Choqué d’apprendre la disparition de mon cher #NandyalaRavi malgré nos meilleurs efforts. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis.

Que son âme repose en paix ! #RIPNandyalaRavi pic.twitter.com/SO2FspVGSX – KKRadhamohan (@KKRadhamohan) 14 mai 2021

Écrivain et réalisateur #NandyalaRavi garu n’est plus. SE DÉCHIRER

pic.twitter.com/KHGSZPtB7w – Gopi Mohan (@Gopimohan) 14 mai 2021

La deuxième vague de Coronavirus a affecté l’industrie cinématographique dans une large mesure car de nombreux acteurs, réalisateurs ont succombé au virus mortel ces dernières semaines. Le réalisateur tamoul Thamira, l’actrice Shashikala, l’acteur Rahul Vohra, le cinéaste tamoul, le réalisateur KV Anand, l’acteur Bikramjeet Kanwarpal et le compositeur Shravan Rathod sont quelques-unes des célébrités que nous avons perdues à cause du coronavirus.