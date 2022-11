L’écrivain porte la robe de Lizzo au gala sur le tapis rouge après une demande inhabituelle

Comme ça arrive5:33Cet écrivain n’avait rien à porter pour le tapis rouge. Mais Lizzo l’a aidée

Ce n’est pas tous les jours que vous obtenez une tenue par le biais d’un artiste lauréat d’un Grammy et d’un Emmy Award, mais Aurielle Marie peut vérifier cela sur sa liste de choses à faire.

Le poète basé à Atlanta a été invité au gala Out100 à New York organisé par Out Magazine, honorant 100 écrivains et stars de l’édition queer de l’année. Seulement, il y avait un problème : c’était un événement tapis rouge, et Marie n’avait pas l’impression qu’ils avaient quelque chose d’approprié à porter pour l’occasion.

“Je n’ai rien trouvé qui soit prêt pour le tapis rouge pour une personne de taille plus. Et malheureusement, [it] arrivé à un point où je pensais ne même plus y aller », a déclaré Marie Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

Mais Marie s’est inspirée de l’icône pop Lizzo pour ne pas abandonner.

“J’ai dit, tu sais quoi ? Je veux avoir l’impression que Lizzo s’est sentie monter sur scène aux Emmys pour obtenir son premier Emmy Award dans cette magnifique et magnifique robe. Alors c’est Lizzo ou buste.”

Marie a publié un TikTok sur leur situation, décrivant ce que c’est que d’être un créateur de taille plus, et comment regarder Lizzo les a aidés à être audacieux et à se faire connaître. Marie ne s’attendait certainement pas à recevoir une réponse.

“J’ai dit, eh bien, faisons simplement un Je vous salue Marie. Et si elle ne le voit jamais ou si elle dit non, alors je suis exactement au même endroit que je suis en ce moment. Pas de robe et pas excitée d’aller chercher la plus grande distinction de ma carrière jusqu’à présent. Alors pourquoi ne pas essayer ?”

Ça a marché.

Un des représentants de Lizzo les a contactés, et peu de temps avant l’événement, Marie a trouvé un colis à leur porte. À l’intérieur se trouvait la robe que Lizzo portait aux American Music Awards 2019. Un représentant de Lizzo a déclaré que la robe qu’elle portait aux Emmys n’était plus en bon état.

“Je l’appelle la cerise séduisante”, a déclaré Marie, décrivant la robe qu’ils ont reçue.

Lizzo se produit sur scène lors des American Music Awards 2019 au Microsoft Theatre le 24 novembre 2019 à Los Angeles. La chanteuse a envoyé la robe à Marie après avoir vu leur demande sur TikTok. (Kevin Winter/Getty Images)

Se sentir belle

Marie a enregistré un autre TikTok d’ouverture du colis de Lizzo. Ce fut un moment émouvant et excitant pour le poète.

“Les cris que vous entendez pour moi sont authentiques, de vrais cris, parce que je ne pouvais pas y croire”, ont-ils déclaré.

Marie a pu marcher sur le tapis rouge lors de l’événement Out100 dans la belle robe et s’est sentie en confiance pour le faire.

Marie a pu célébrer la nuit en toute confiance grâce à la robe de Lizzo. (Prix Hamadi)

“C’est passé de quelque chose qui m’inquiétait à quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie”, ont-ils déclaré.

Marie a dit qu’ils avaient contacté Lizzo parce qu’ils voulaient se sentir beaux lors du plus grand événement de leur carrière d’écrivain. Maintenant, ils veulent que les autres se sentent inspirés.

“Je veux que toutes les personnes de taille plus se sentent aussi belles que je me suis sentie hier soir”, a déclaré Marie.

Produit par Brianna Gosse.