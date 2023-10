L’écrivain norvégien Jon Fosse remporte le prix Nobel de littérature

STOCKHOLM (AP) — Le prix Nobel de littérature a été décerné à l’écrivain norvégien Jon Fosse pour « ses pièces et sa prose innovantes, qui donnent une voix à l’indicible », selon l’Académie suédoise.

L’un des dramaturges les plus joués de son pays, Fosse, 64 ans, a écrit une quarantaine de pièces de théâtre ainsi que des romans, des nouvelles, des livres pour enfants, de la poésie et des essais.

Mats Malm, secrétaire permanent de l’académie, a annoncé le prix jeudi à Stockholm. Malm a déclaré qu’il avait contacté Fosse par téléphone pour l’informer du prix et que l’écrivain conduisait dans la campagne et avait promis de rentrer chez lui prudemment.

Anders Olsson, président du comité Nobel de littérature, a déclaré que le travail de Fosse est enraciné « dans la langue et la nature de ses origines norvégiennes ».

Les prix Nobel sont dotés d’une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars) provenant d’un legs laissé par leur créateur, l’inventeur suédois Alfred Nobel. Les gagnants reçoivent également une médaille d’or de 18 carats et un diplôme lors des cérémonies de remise des prix en décembre.

STOCKHOLM (AP) — Le prix Nobel de littérature sera annoncé jeudi, et le ou les nouveaux lauréats rejoindront une illustre liste d’anciens lauréats allant de Toni Morrison à Ernest Hemingway et Jean-Paul Sartre — qui a refusé le prix en 1964.

Le ou les gagnants de cette année seront connus à 13 heures (11 heures GMT), en supposant qu’il n’y ait pas de dérapage similaire à celui de mercredi, lorsqu’un communiqué de presse divulguant les noms des trois lauréats en chimie a été envoyé aux médias suédois quelques heures avant la conférence de presse officielle. pour dévoiler les gagnants.

L’année dernière, l’auteure française Annie Ernaux a remporté le prix pour ce que l’Académie suédoise primée a appelé « le courage et l’acuité clinique » de livres enracinés dans son origine dans une petite ville de la région normande du nord-ouest de la France.

Ernaux n’était que la 17e femme parmi les 119 lauréats du prix Nobel de littérature. Le prix de littérature a longtemps été critiqué, car il est trop axé sur les écrivains européens et nord-américains et trop dominé par les hommes.

En 2018, la remise du prix avait été reportée après que des allégations d’abus sexuels aient secoué l’Académie suédoise, qui nomme le comité Nobel de littérature, et provoqué un exode de ses membres. L’académie s’est réorganisée mais a fait face à de nouvelles critiques pour avoir décerné le prix 2019 à l’Autrichien Peter Handke, qualifié d’apologiste des crimes de guerre serbes.

Mercredi, le prix de chimie a été décerné à Moungi Bawendi du MIT, Louis Brus de l’Université de Columbia et Alexei Ekimov de Nanocristals Technology Inc. Ils ont été honorés pour leurs travaux sur de minuscules particules appelées points quantiques – de minuscules particules capables de libérer une lumière colorée très brillante. et dont les applications dans la vie quotidienne incluent l’électronique et l’imagerie médicale.

Plus tôt cette semaine, l’Américaine d’origine hongroise Katalin Karikó et l’Américain Drew Weissman ont remporté lundi le prix Nobel de médecine pour leurs découvertes ayant permis la création de vaccins à ARNm contre le COVID-19.

Mardi, le prix de physique a été décerné à la physicienne franco-suédoise Anne L’Huillier, au scientifique français Pierre Agostini et au Hongrois Ferenc Krausz pour avoir produit le premier aperçu en une fraction de seconde du monde ultra-rapide des électrons en rotation.

Le prix Nobel de la paix est décerné vendredi et le prix Nobel commémoratif des sciences économiques clôture lundi la saison des récompenses.

Les prix Nobel sont dotés d’une récompense en espèces de 11 millions de couronnes suédoises (1 million de dollars) provenant d’un legs laissé par le créateur du prix, l’inventeur suédois Alfred Nobel. Les lauréats reçoivent également une médaille d’or de 18 carats et un diplôme lorsqu’ils récupèrent leur prix Nobel lors des cérémonies de remise des prix en décembre.

