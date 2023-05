L’écrivain fantôme du prince Harry, JR Moehringer, détaille le processus de collaboration dans la rédaction des mémoires du royal, « Spare », admettant que l’intention de Harry était de partager sa vérité, mais aussi de démystifier les mensonges répandus à son sujet.

« Petit à petit, Harry et moi avons amassé des centaines de milliers de mots. Lorsque nous n’étions pas en train de zoomer ou de téléphoner, nous envoyions des textos 24 heures sur 24. En temps voulu, aucun sujet n’était sur la table », a écrit Moehringer dans The New Yorker.

« Je me suis senti honoré par sa franchise, et je pouvais dire qu’il en était étonné. Et plein d’énergie. Alors que j’ai toujours mis l’accent sur la narration et les scènes, Harry ne pouvait échapper au souhait que ‘Spare’ soit une réfutation de tous les mensonges jamais publiés. à propos de lui. »

« Comme Borges rêvait de bibliothèques sans fin, Harry rêve de rétractations sans fin, ce qui signifiait des révélations sans fin. Il savait, bien sûr, que certaines personnes seraient consternées au début. ‘Pourquoi diable Harry en parlerait-il ?’ Mais il avait la foi qu’ils verraient bientôt : parce que quelqu’un d’autre en avait déjà parlé et s’était trompé », ajoute-t-il à propos de l’optimisme du duc de Sussex.

Au cours d’un moment controversé du processus d’écriture, Moehringer a expliqué le désir de Harry d’être compris.

Dans un passage, le prince Harry décrit la douloureuse simulation qu’il a subie dans l’armée : être capturé et par conséquent torturé par des terroristes.

« Il est encapuchonné, traîné dans un bunker souterrain, battu, congelé, affamé, déshabillé, contraint à des positions de stress atroces par des ravisseurs portant des cagoules noires. L’idée est de savoir si Harry a la force de survivre à une capture réelle sur le champ de bataille. ( Deux de ses camarades ne le font pas ; ils craquent.) », a-t-il expliqué.

« Enfin, les ravisseurs de Harry le jettent contre un mur, l’étranglent et lui crient des insultes au visage, aboutissant à une vile fouille contre la princesse Diana ? Même les faux terroristes absorbés par leurs rôles, même les soldats britanniques endurcis observant de un endroit éloigné, semblent reconnaître qu’une règle inviolable a été enfreinte », a écrit Moehringer.

« Griffer cette blessure spécifique, le souvenir de la mère décédée de Harry, est hors limites », ajoute-t-il.

Moehringer a écrit que l’un des participants s’était excusé auprès de Harry à la fin de la simulation. C’est un incident qui a eu un impact significatif sur le prince, à tel point qu’il l’a amené, lui et son écrivain fantôme, à en venir aux mains.

« Harry a toujours voulu terminer cette scène avec une chose qu’il a dite à ses ravisseurs, un retour qui m’a semblé inutile et quelque peu insensé. C’est bien pour Harry qu’il ait eu le culot, mais terminer par ce qu’il a dit diluerait le sens de la scène : que même dans les moments les plus bizarres et périphériques de sa vie, sa tragédie centrale s’impose », a écrit Moehringer pour le point de vente.

Il expliqua qu’Harry suppliait d’inclure le retour depuis des mois, mais qu’il continuait à le retirer. À un certain moment, Harry n’était plus « implorant, il insistait, et il était 2 heures du matin ».., et je commençais à le perdre. J’ai dit : ‘Mec, on en a déjà parlé.' »

Moehringer admet ne pas comprendre la signification de la réplique, jusqu’à ce que le prince Harry montre sa main.

« Il a expiré et a expliqué calmement que, toute sa vie, les gens avaient rabaissé ses capacités intellectuelles, et cet éclair d’intelligence a prouvé que, même après avoir reçu des coups de pied et des coups de poing et privé de sommeil et de nourriture, il avait tout son esprit. »

Ce que le prince Harry n’a pas compris en soi, selon Moehringer, c’est que ses mémoires ne le concernaient pas. L’écrivain fantôme a expliqué au royal qu’il s’agissait d’une « histoire taillée dans votre vie, une série particulière d’événements choisis parce qu’ils ont la plus grande résonance pour le plus grand nombre de personnes, et à ce stade de l’histoire, ces personnes n’ont pas besoin de savoir rien de plus que vos ravisseurs ont dit une chose cruelle à propos de votre mère. »

Moehringer a gagné la bataille, Harry acceptant de laisser tomber le retour aux soldats.

Après la sortie de « Spare », Moehringer a écrit que Harry « était ravi de beaucoup de choses ». L’une de ces choses étant le succès du livre.

« Guinness World Records venait de certifier ses mémoires comme le livre de non-fiction le plus vendu de l’histoire du monde. Mais, plus que cela, les lecteurs lisaient, enfin, le livre réel… et leurs critiques en ligne étaient extrêmement effusives. Beaucoup ont dit La franchise d’Harry à propos du dysfonctionnement familial, de la perte d’un parent, les avait réconfortés. »

Malgré la volonté initiale de Harry de faire avancer le récit de la « liberté », Moehringer l’a aidé à pivoter dans une direction distincte.

« Je ne pouvais pas m’empêcher d’être obsédé par ce mot » gratuit « . S’il l’avait utilisé lors d’une de nos sessions Zoom, je l’aurais repoussé.Harry s’est senti libéré pour la première fois lorsqu’il est tombé amoureux de Meghan [Markle]et encore quand ils ont fui la Grande-Bretagne, et ce qu’il ressentait maintenant, pour la première fois de sa vie, a été entendu », a-t-il écrit.

« Sa famille décourage activement de parler, un stoïcisme pour lequel ils sont largement loués, mais si vous ne parlez pas de vos émotions, vous les servez, et si vous ne racontez pas votre histoire, vous la perdez – ou, ce qui pourrait être pire, on s’y perd », a écrit Moehringer.

« Raconter, c’est comment nous cimentons les détails, préservons la continuité, restons sains d’esprit. ride alors qu’il plaidait pour sa parole, et je me suis reproché une fois de plus: pas votre livre effing.