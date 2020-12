Un éditorial du Wall Street Journal a déclenché la fureur après avoir soutenu que le titre de médecin de Jill Biden « sonne et se sent frauduleux, pour ne pas dire une bande dessinée ».

Le chroniqueur Joseph Epstein, 83 ans, a qualifié la future première dame de 69 ans de « gamine » dans l’article publié vendredi dans lequel il a déclaré qu’elle devrait « y réfléchir et abandonner immédiatement le doc ».

Le Dr Biden est titulaire d’un doctorat en éducation de l’Université du Delaware. Pendant les huit années passées par le président élu Joe Biden en tant que vice-présidente, elle a été professeur d’anglais à plein temps au Northern Virginia Community College.

Les paroles d’Epstein ont déclenché une réaction féroce en ligne avec la chanteuse Pink, l’actrice Debra Messing ainsi que le mari de la vice-présidente élue de Kamala Harris, Doug Emhoff, et son porte-parole Michael LaRosa, tous se précipitant pour défendre Biden.

L’ancien photographe de la Maison Blanche Pete Souza a partagé une image du Dr Biden sur un buggy de golf, qualifiant la pièce de « ridicule et misogyne » et ajoutant: « Le Dr est en route! »

LaRosa a qualifié l’article d’« attaque dégoûtante et sexiste » et a déclaré que le journal devrait être « embarrassé » de l’imprimer. Il a ajouté: « Si vous aviez le moindre respect pour les femmes, vous supprimeriez cette étalage répugnant de chauvinisme de votre journal et vous lui présenteriez des excuses. »

La directrice de la communication de Joe Biden, Elizabeth Alexander, a ajouté: « Sexiste et honteux. Soyez meilleur @WSJ. ‘

Et le mari de Harris, Emhoff, a déclaré: « Cette histoire n’aurait jamais été écrite sur un homme. »

Bernice, la fille du Dr Martin Luther King, a tweeté: « Cher @DrBiden: Mon père n’était pas médecin. Et son travail a grandement profité à l’humanité. La vôtre aussi.

L’animatrice de View, Meghan McCain, a déclaré: « J’en ai tellement marre de la manière dont les hommes misogynes parlent de femmes accomplies, éduquées et prospères comme @DrBiden. AU-DELÀ DE SI MALADE.

Le chanteur Pink a qualifié l’article de « taureaux *** » et l’actrice Messing a tweeté: « Quelle démonstration dégoûtante de misogynie. Votre haine pour les femmes se manifeste.

Et le mari de l’ancien candidat présidentiel Pete Buttigieg, Chasten, a déclaré: « L’auteur aurait pu utiliser moins de mots pour simplement dire ‘vous savez à mon époque, nous n’avions pas à respecter les femmes’ ‘.

Dans sa pièce «Y a-t-il un médecin à la Maison Blanche? Pas si vous avez besoin d’un médecin », a écrit Epstein: « Un homme sage a dit un jour que personne ne devrait s’appeler « Dr. » à moins qu’il n’ait mis au monde un enfant. Pensez-y, Dr Jill, et laissez immédiatement tomber le doc.

«Dans les sciences sociales et humaines, se faire appeler Dr. est une ligue de brousse.

Il fait également exploser des doctorats honorifiques malgré le fait que le Dr Biden soit titulaire de deux maîtrises et d’un doctorat en éducation.

Epstein reconnaît également qu’il « n’a qu’un BA par contumace de l’Université de Chicago », ajoutant: « J’ai enseigné à l’Université Northwestern pendant 30 ans sans doctorat ni diplôme d’études supérieures. »

Mais Northwestern a cherché à se distancer d’Epstein, affirmant dans un communiqué qu’il n’était pas d’accord avec ses « vues misogynes », et ajoutant: « Joseph Epstein n’a jamais été professeur titulaire à Northwestern et n’a pas été conférencier ici depuis 2002. »

Ils ont également effacé son profil en ligne de leur site Web.

En 1970, Epstein a été dénoncé après avoir utilisé à plusieurs reprises le mot n et écrit que la communauté LGBTQ était « affligée sans guérison apparente » dans un essai pour Harper’s Magazine., Newsweek rapporte

Jill Biden prononce le discours d’ouverture au Borward College le 4 mai 2012 à Fort Lauderdale, Floride

Jill est mariée au président élu depuis 43 ans, devenant la belle-mère de Beau et Hunter Biden, ses deux fils de son premier mariage, après la mort de leur mère et de leur petite sœur dans un accident de voiture en 1972.

Elle a obtenu quatre diplômes tout en élevant sa famille. Elle est titulaire d’un baccalauréat et de deux maîtrises, et a obtenu un doctorat en éducation de l’Université du Delaware en 2007.

Avant de déménager à Washington DC, elle a enseigné dans un collège communautaire du Delaware, dans un lycée public et dans un hôpital psychiatrique pour adolescents.

Dans ses mémoires, elle a écrit: «Être enseignante n’est pas ce que je fais mais qui je suis».

En avril 2019, elle a pris une pause dans l’enseignement pour la première fois depuis 1981 afin d’aider son mari dans la campagne électorale.

L’une de ses apparitions les plus médiatisées au cours de la campagne a eu lieu lorsqu’elle a prononcé un discours enthousiasmant depuis une salle de classe à la Convention démocratique virtuelle.